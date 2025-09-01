반려동물 친화 도시 태안군 “댕댕이와 서핑&힐링을”

19~21일 ‘태안 SUP DOG’ 행사
‘반려동물 친화관광도시’ 충남 태안에서 반려견과 함께 즐길 수 있는 특별한 서핑 체험 행사가 열린다.
1일 태안군에 따르면 오는 19~21일 만리포 해수욕장에서 ‘태안 서프 독(SUP DOG)’ 을 운영한다.
태안군과 한국관광공사 대전충남지사의 협업으로 진행되는 이번 행사는 반려동물과 함께하는 물놀이 체험으로 반려동물 친화관광도시 이미지를 높이기 위해 마련됐다.
행사 기간 전문 강사와 함께 서핑을 즐기는 ‘패들보드 프로그램’이 하루 2회씩 6회 진행된다. ‘도가(Dog+Yoga)’, DOG 근력강화 마사지 및 운동 , ‘DOG 컨트롤 마스터’ 등이 열린다.
3일 패키지(3만원)를 신청할 경우 패들보드 프로그램(3회)과 함께 웰니스 프로그램 3종을 모두 체험할 수 있다.
군 관계자는 “아름다운 태안 바다와 함께 반려견과 행복한 추억을 쌓을 좋은 기회가 될 것”이라며 “태안군이 전국 최고 반려동물 친화관광도시로 발돋움할 수 있도록 다양한 상품 개발에 나서겠다”고 말했다.
태안군은 지난 2023년 문화체육관광부와 한국관광공사로부터 ‘반려동물 친화관광도시’로 선정돼 ‘해넘이 투어’와 ‘반려동물 숙박대전’, ‘반려동물 해변운동회’ 등 반려동물 동반 여행상품을 운용했다.
오는 10월을 ‘댕댕이랑 태안가는 달’로 정해 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.
패들보드 등 ‘웰니스 프로그램’ 체험
