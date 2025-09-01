반려동물 친화 도시 태안군 “댕댕이와 서핑&힐링을”

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

‘반려동물 친화관광도시’ 충남 태안에서 반려견과 함께 즐길 수 있는 특별한 서핑 체험 행사가 열린다.1일 태안군에 따르면 오는 19~21일 만리포 해수욕장에서 ‘태안 서프 독(SUP DOG)’ 을 운영한다.태안군과 한국관광공사 대전충남지사의 협업으로 진행되는 이번 행사는 반려동물과 함께하는 물놀이 체험으로 반려동물 친화관광도시 이미지를 높이기 위해 마련됐다.행사 기간 전문 강사와 함께 서핑을 즐기는 ‘패들보드 프로그램’이 하루 2회씩 6회 진행된다. ‘도가(Dog+Yoga)’, DOG 근력강화 마사지 및 운동 , ‘DOG 컨트롤 마스터’ 등이 열린다.3일 패키지(3만원)를 신청할 경우 패들보드 프로그램(3회)과 함께 웰니스 프로그램 3종을 모두 체험할 수 있다.군 관계자는 “아름다운 태안 바다와 함께 반려견과 행복한 추억을 쌓을 좋은 기회가 될 것”이라며 “태안군이 전국 최고 반려동물 친화관광도시로 발돋움할 수 있도록 다양한 상품 개발에 나서겠다”고 말했다.태안군은 지난 2023년 문화체육관광부와 한국관광공사로부터 ‘반려동물 친화관광도시’로 선정돼 ‘해넘이 투어’와 ‘반려동물 숙박대전’, ‘반려동물 해변운동회’ 등 반려동물 동반 여행상품을 운용했다.오는 10월을 ‘댕댕이랑 태안가는 달’로 정해 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.