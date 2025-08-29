“충청도 장꾼들의 한마당”…충남 보부상 공문제 축제 열린다

방금 들어온 뉴스

“충청도 장꾼들의 한마당”…충남 보부상 공문제 축제 열린다

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-29 14:25
수정 2025-08-29 14:25
충남역사문화연구원은 오는 9월 14일 내포 애향공원에서 ‘충남 보부상 공문제 축제’를 개최한다고 29일 밝혔다.

‘충청도 장꾼들의 흥겨운 장터 한마당’을 주제로 한 이번 축제는 옛 장터 문화와 보부상 전통이 어우러진 가족이 즐길 수 있는 참여형·체험형 역사문화축제로 꾸며진다.

장꾼·장돌뱅이·황아장수·등짐장수·보따리장수 등으로 불린 보부상은 시골 장터를 돌아다니며 상품을 유통해 팔던 행상이다.

보부상들은 매년 총회를 열어 우두머리인 접장과 임원을 선출하고, 사원들 화합과 결속을 다졌다. ‘공문제’(公文祭)는 보부상 고유 의례로 나라에서 보부상에 내려 준 공문서와 도장 등을 모셔 놓고 제사를 지낸 데서 유래했다.

전국에서 유일하게 충남에서만 공문제가 1960년대까지 수천 명이 참석한 가운데 성대하게 열렸다고 한다. 하지만 충남의 공문제도 1980년대 이후로는 점차 약화되어 갔다.

충남도는 예덕상무사(예산), 원홍주육군상무사(청양·홍성·보령), 홍산보부상보존회(부여), 임천보부상보존회(부여) 등 지역 보부상 전승단체에서 계승을 위해 2022년부터 국가유산청 미래 무형유산 발굴·육성 사업으로 육성해 왔다.

축제 주요 프로그램은 도민 참여형으로 진행되는 보부상 행진과 공문제·전장식, 전통 줄타기와 보부상 장마당놀이 등이다.

축제장 가운데 조성한 난장마당에는 짚신장수·죽물장수·방물장수·옹기장수 등 10여 종의 옛날 상인을 재현한다.

충남역사문화연구원 장기승 원장은 “충남의 소중한 전통 유산인 보부상과 장터 문화를 많은 이들에게 알리기 위해 누구나 쉽게 체험하고 배울 수 있도록 축제 준비했다”고 말했다.
홍성 이종익 기자
위로