“보랏빛 물결 만끽하세요”, 서천 ‘장항 맥문동꽃 축제’ 28일 개막

충남 서천군에서 맥문동의 보랏빛 꽃물결과 함께 다양한 공연, 체험 등이 펼쳐진다.서천군에 따르면 28일부터 31일까지 장항 송림자연휴양림 일원에서 제3회 장항 맥문동 꽃 축제를 개최한다.맥문동은 비짜루목 비짜루과에 속하는 다년생 초본식물로, 한국·타이완·일본 등 산지 나무 그늘에서 자란다.송림자연휴양림 일대 펼쳐진 맥문동 군락지는 약 3㎞에 걸쳐 28만㎡에 형성된 국내 최대로, 보랏빛 융단을 깔아놓은 듯한 모습을 연출한다.올해 축제에서는 아이들을 위한 ‘맥문동 노리터와 꼬마 물놀이터’, 직접 만드는 조향과 맥문동차 체험인 ‘맥문동 향&수’ 등 남녀노소 즐길 수 있는 프로그램이 마련된다.축제 기간 보라색 의상을 입은 관광객을 선정해 기념품을 제공하는 ‘드레스코드 퍼플데이’, 야간 조명으로 아름답게 연출되는 ‘맥문동 우산 아트’가 펼쳐져 축제 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.주민예술단 취타대는 장항읍내행정복지센터에서 중앙초등학교, 축제 행사장 입구를 거쳐 개막식장까지 거리 행진을 진행한다.공사로 5개월간 휴관했던 스카이워크는 맥문동꽃축제 직전에 재개관했다.축제는 전 구간 무료입장이며, 주차장도 무료로 운영된다.김기웅 군수는 “보랏빛으로 물든 장항송림산림욕장에서 다양한 체험과 공연이 어우러지는 특별한 시간을 만끽하길 바란다”고 말했다.