600년 역사 서산해미읍성, 과거·현재·미래 담는다

충남 서산시는 오는 9월 26일부터 28일까지 서산해미읍성 일원에서 ‘제22회 서산해미읍성축제’를 개최한다고 26일 밝혔다.600년 역사를 간직한 서산해미읍성에서 열리는 이번 축제는 ‘고성방가(古城放佳) 시즌3-과거·현재·미래의 지혜를 만나다’를 주제로 총 38개 프로그램이 진행된다.26일 개막식은 세계 민속 공연을 시작으로 가상현실(XR) 영상, 퍼포먼스가 진행되는 주제공연으로 해미읍성의 역사를 소개하며 축제 서막을 연다.27~28일에는 어린이 뮤지컬·세계 민속 공연·버스킹 등 다양한 공연과 오케스트라, 뮤지컬, 인기 가수 공연, 고성방가 EDM 파티 등이 이어진다.상생 프로그램으로 해미해피테이블, 이고지고 이어달리기, 읍면동 풍물대회 등을 선보인다.태종대왕행렬과 강무 재현, 전통 혼례 시연, 블랙이글스 에어쇼 등 과거와 현재를 아우르는 특별 프로그램도 마련된다.뻥튀기 그릇을 활용한 친환경 먹거리 ‘주먹뻥밥’은 지난해 인기에 힘입어 새로운 맛과 모습을 선보인다.친환경적인 축제 운영을 위해 볏짚으로 만든 안내판이 설치되며, 재생에너지 발전기를 활용한 경관조명 등이 운영된다.이완섭 서산시장은 “우리나라 전통문화를 알리고, 서산시라는 이름이 전 세계로 뻗어 나갈 수 있는 계기가 될 수 있도록 축제의 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.