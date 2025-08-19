‘맨발로 느끼는 힐링’ 보령시, 해변 맨발 걷기 ‘눈길’

방금 들어온 뉴스

‘맨발로 느끼는 힐링’ 보령시, 해변 맨발 걷기 ‘눈길’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-19 15:54
수정 2025-08-19 15:54
충남 보령시는 오는 9월 5일부터 7일까지 전 세대가 함께 즐길 수 있는 해양 문화 체험의 장 ‘해변 맨발 걷기 축제’를 개최한다고 19일 밝혔다.

행사가 열리는 대천해수욕장은 동양 최고 패각분 백사장과 깨끗한 해변, 풍부한 자연 에너지를 갖춰 ‘맨발걷기’를 체험하기에 최적화된 장소로 평가받고 있다.

세계적 머드축제에 이어 보령시의 매력을 이어가기 위해 마련된 이번 행사는 맨발로 해변을 걸으며 바다의 숨결을 느끼고 자연 친화적인 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

주요 프로그램으로는 △자율 맨발걷기 체험 △선셋 해변 맨발 걷기 △해변 모래 놀이터 △건강 이동 홍보관 △힐링 물리치료 체험관 △맨발걷기 해양치유포럼 △머드뷰티치유관 운영 등이다.

보령시 관계자는 “해변에서 맨발 걷기는 평지보다 모래를 통해 발에 가해지는 압력을 효과적으로 분산시켜 근육 강화에 도움을 주고 발바닥을 자극해 혈액 순환을 촉진하고 전반적인 에너지 수준 향상에 도움을 준다“고 말했다.
보령 이종익 기자
