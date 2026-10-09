화창하고 선선한 가을날에…불교로 찾는 마음의 평화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

화창하고 선선한 가을날에…불교로 찾는 마음의 평화

오경진 기자
오경진 기자
입력 2026-10-09 10:00
수정 2026-10-09 10:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 조계사서 14∼16일 불교문화대전 개최
  • 마음 쉼 토크와 시대 강연 프로그램 구성
  • 음악회·도서전·굿즈 팝업으로 체험 확대


화창하고 선선한 가을날, 서울 도심에서 불교를 접하며 마음의 안정을 찾을 수 있는 행사가 개최된다.

대한불교조계종 총무원 문화부는 오는 14∼16일 서울 종로구 조계사에서 ‘2026 불교문화대전’을 개최한다고 밝혔다.

14일과 15일에는 각각 광우스님과 혜주스님이 시민들의 고민을 함께 나누고 불교의 지혜를 바탕으로 위로를 전하는 ‘마음 쉼 토크’가 열린다. 16일엔 ‘불교는 이 시대와 어떻게 만날 것인가’를 주제로 최원석 프로젝트렌트 대표의 강연도 진행된다.

점심에는 싱잉볼·핸드팬은 물론 국악, 재즈, 클래식 등 다양한 장르의 공연을 선보이는 ‘정오의 음악회’가 열린다. 다양한 불교 도서를 만날 수 있는 ‘불교도서전’도 운영된다. 불교 굿즈샵 ‘붓쯔’ 팝업도 설치된다.

시민들이 불교문화를 친근하게 접할 수 있게 하고, 일상 속 마음의 여유를 제공하기 위해 마련했다고 조계종은 설명했다.
오경진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026 불교문화대전이 개최되는 장소는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로