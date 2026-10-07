여의도순복음교회 “성도 85만명 이름·생년월일 유출 의심”

세줄 요약 여의도순복음교회가 사이버 공격을 받은 정황을 확인하고 성도 85만명의 이름과 생년월일, 변경 이력 등 개인정보 유출이 의심된다고 밝혔다. 교회는 KISA 통보 직후 긴급 점검에 나서고 외부 보안기관과 자료와 접속 기록을 분석했으며, 일부 자료에서 개인정보 포함 사실을 확인했다고 설명했다. 사이버 공격 정황 확인, 성도 85만명 정보 유출 의심

KISA 통보 직후 긴급 점검, 외부기관과 자료 분석

교회 측 사과 표명, 추가 차단·비밀번호 변경 시행

이미지 확대 여의도순복음교회 전경 닫기 이미지 확대 보기 여의도순복음교회 전경

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국내 최대 교회 여의도순복음교회는 최근 사이버 공격을 받은 정황이 확인됐고, 성도 85만명의 이름과 생년월일 등의 유출이 의심된다고 7일 밝혔다.여의도순복음교회는 이날 보도자료를 내고 “한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 전날 오후 3시 교회 정보시스템 침해 사고 발생 정황을 통보받은 직후 긴급 보안 점검에 착수하고 외부 보안 전문기관과 유출 의심 자료와 시스템 접속 기록 등을 분석했다”고 말했다.이어 “유출 의심 자료 7건 가운데 교구 전입·전출 이력, 직분 임명 내역, 침례 이력 등 6건에는 개인정보가 포함되지 않았으며, 성도 정보 변경 이력 1건에서 일부 개인정보가 포함된 사실을 확인했다”고 설명했다.성도 정보 변경 이력에는 총 85만명의 이름과 생년월일, 변경 내용 등이 들어 있다. 주민등록번호 변경 이력 2629건, 전화번호 변경 이력 3964건, 주소 변경 이력 7202건도 포함됐다.유출된 자료 중 과거 헌금 자료엔 전표 번호와 금액, 내역 등이 담겨 이름을 포함해 개인정보는 포함돼 있지 않다고 덧붙였다.여의도순복음교회는 “관련 법령과 절차에 따라 해당 성도들에게 유출 사실을 통보 중”이라며 “이날 오전 1시 외부 접속 차단과 서버 비밀번호 변경 등 추가 대응 조치를 시행했다”고 밝혔다.이영훈 담임목사는 이와 관련해 “성도 여러분의 소중한 개인정보를 안전하게 관리하고 보호해야 할 책임은 교회에 있다”며 “이번 일로 성도 여러분께 심려를 끼쳐 드리게 된 점에 대해 담임목사로서 무거운 책임을 느끼며 진심으로 사과드린다”고 말했다.앞서 사이버 보안업체 오아시스시큐리티는 해외 공격자 서버에서 국내 대형 교회 2곳의 대규모 교인 정보 등을 확인했다고 밝혔다. 여의도순복음교회 외에 서울 서초구 사랑의교회도 해킹 피해를 당했다.