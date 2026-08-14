천주교 서울대교구, 유경촌 주교 선종 1주기 추모미사 봉헌

세줄 요약 천주교 서울대교구가 유경촌 주교 선종 1주기 추모미사를 봉헌했다. 정순택 대주교 주례로 염수정 추기경과 교구 주교단, 사제단이 공동 집전했고 유가족과 신자 860여 명이 함께했다. 교구는 추모 사진집과 묵주도 나눴다. 서울대교구, 유경촌 주교 선종 1주기 추모미사 봉헌

정순택 대주교 주례, 주교단·사제단 공동 집전

유가족·신자 860여 명 참석해 고인 추모

이미지 확대 14일 서울대교구 주교좌 명동대성당에서 고(故) 유경촌 디모테오 주교 선종 1주기 추모미사가 봉헌됐다. 서울대교구장 정순택 대주교가 주례하고 염수정 추기경을 비롯한 교구 주교단과 사제단이 공동 집전했다. 천주교 서울대교구 제공 닫기 이미지 확대 보기 14일 서울대교구 주교좌 명동대성당에서 고(故) 유경촌 디모테오 주교 선종 1주기 추모미사가 봉헌됐다. 서울대교구장 정순택 대주교가 주례하고 염수정 추기경을 비롯한 교구 주교단과 사제단이 공동 집전했다. 천주교 서울대교구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

천주교 서울대교구가 14일 유경촌 주교 선종 1주기를 맞아 추모미사를 봉헌했다고 밝혔다.이날 미사는 서울대교구장 정순택 대주교가 주례하고 염수정 추기경을 비롯한 교구 주교단과 사제단이 공동 집전했다.유경촌 주교의 유가족과 교구민을 비롯해 860여 명이 함께했다.정순택 대주교는 “검소하고 단순한 삶, 솔직하고 담백한 태도, 무엇보다 사람과 일, 그리고 하느님을 언제나 진심으로 대하시는 모습은 하루아침에 만들어진 것이 아니었다”며 “서로의 발을 씻겨주시는 삶, 그리스도의 가르침을 말이 아니라 삶으로 실천하는 모습, 또 교회가 어떠해야 하는지를 몸소 보여주신 수많은 말씀과 행적은 오늘도 우리를 하느님께 이끌어주는 귀한 유산으로 남아 있다”며 유경촌 주교를 추모했다.이어 “교회는 죽음을 끝이라고 말하지 않는다”며 “우리는 죽음이 죽음이 아니요, 새로운 생명, 곧 하느님 안에서의 영원한 생명의 시작이라고 믿는다”고 신앙의 희망을 전했다. 그러면서 “우리 역시 유 주교님을 위해 끊임없이 기도하며 그분처럼 서로의 발을 씻겨주는 삶을 살도록 다짐하며 유 주교님을 기억해야 하겠다”고 전했다.유경촌 주교는 당시 강론에서 예수님께서 제자들에게 남기신 마지막 가르침을 성체성사와 발 씻김의 모습으로 설명하며, “우리도 서로 발을 씻어주어야 한다”고 강조했다. 또한 “성체성사를 통해 주님의 현존을 깊이 의식하며 각자 할 수 있는 작은 섬김을 지치지 않고 지속해 갈 수 있는 은총을 청하자”고 당부했다.이날 서울대교구는 유경촌 주교를 기억하고 추모하는 마음을 나누기 위해 참석한 신자들에게도 추모 사진집과 묵주를 제공했다.유경촌 주교의 장지인 용인공원묘원 내 성직자 묘역에서도 오는 22일 오전 10시 30분 선종 1주기 추모미사가 봉헌된다. 미사는 서울대교구 총대리 구요비 주교가 주례하며, 유경촌 주교를 기억하는 이들이 함께 모여 고인의 영원한 안식을 기도할 예정이다.유경촌 주교는 1962년 서울에서 태어나 1992년 사제품을 받았다. 가톨릭대학교 신학대학 교수, 교구 통합사목연구소장 등을 거쳐 2014년 주교품을 받고 서울대교구 보좌주교로 임명됐다. 이후 서울대교구 사회사목담당 교구장대리 등을 맡아 교회와 사회를 위해 봉사했으며, 2025년 8월 15일 선종했다.