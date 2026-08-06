[포토] ‘힙불교’ 부산국제불교박람회

세줄 요약 2026 부산국제불교박람회가 6일부터 나흘간 벡스코에서 열렸다. 올해 주제는 반야심경의 핵심 가르침을 현대적으로 재해석한 ‘색즉시O O즉시색, 당신이 좋아하는 O놀이’다. 명상, 선, 사찰음식, 공예, 굿즈 등으로 불교의 치유와 공존 가치를 일상 속 문화로 풀어냈다. 부산국제불교박람회, 벡스코서 나흘간 개최

반야심경 현대 재해석한 ‘O놀이’ 주제전

명상·사찰음식·굿즈 등 체험형 콘텐츠

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2026 부산국제불교박람회가 6일부터 나흘간 해운대구 벡스코 제1전시장에서 열린다.부산시에 따르면 올해 세 번째인 부산국제불교박람회는 ‘색즉시O O즉시색, 당신이 좋아하는 O놀이’를 주제로 불교의 대표 경전인 반야심경의 핵심 가르침을 현대적인 감성으로 재해석한 문화 콘텐츠를 선보인다.명상과 선(禪), 전통예술, 사찰음식, 공예, 디자인, 굿즈 등 다양한 콘텐츠로 불교가 지닌 치유와 공존의 가치를 현대인의 일상 속 라이프스타일로 풀어냈다.박람회 대표 콘텐츠는 불교의 ‘공(空)’ 사상을 현대적으로 풀어낸 ‘O놀이’ 주제전이다.관람객은 ‘불박 코인’을 이용해 공을 뽑고 그 안에 담긴 깨달음, 행운, 마음챙김 메시지를 확인하거나 스님과의 문답 미션, 행운 공 교환 이벤트에 참여할 수 있다. 자신의 소망과 서원을 공에 담아 봉안하는 공공 미술형 ‘공 수거 프로젝트’도 진행된다.전재수 시장은 “박람회가 전통문화의 가치를 현대적으로 계승하고 시민 누구나 함께 공감하는 열린 문화축제로 자리매김하길 바란다”고 말했다.