새에덴교회, 美서 한국전 참전용사 보훈행사

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버지니아·워싱턴DC서 기념식

20년간 7700여명 국내외 초청

이미지 확대 소강석(가운데) 새에덴교회 담임목사가 5일(현지시간) 미국 버지니아주 레스턴시에서 열린 ‘2026 한국전 참전용사 및 가족 초청 보은행사’에서 아리랑을 합창하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 소강석(가운데) 새에덴교회 담임목사가 5일(현지시간) 미국 버지니아주 레스턴시에서 열린 ‘2026 한국전 참전용사 및 가족 초청 보은행사’에서 아리랑을 합창하고 있다.

세줄 요약 새에덴교회가 미국 버지니아주와 워싱턴DC에서 한국전 참전용사와 가족을 위한 보훈행사를 이틀간 열었다. 미군과 한인 참전용사, 가족 등 170여명이 참석해 전우를 추모하고 생존의 감사함을 나눴다. 교회는 20년째 자체 예산으로 행사를 이어왔고, 마지막 노병까지 예우를 다하겠다고 했다. 미국 버지니아·워싱턴DC서 보훈행사 개최

참전용사·가족 170여명 참석, 전우 추모

새에덴교회 20년째 자체 예산으로 진행

2026-06-08 23면

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“누군가 (한국전쟁) 당시 목숨을 걸고 싸울 만한 가치가 있었느냐고 묻는다면, 영영 돌아오지 못한 전우들을 생각하더라도 나는 감히 ‘그럴 만한 가치가 있었다’고 말할 겁니다.” 폴 H 커닝햄(96·전 미국 한국전참전용사회 회장·한국전쟁 당시 참모상사)경기 용인시 새에덴교회가 한국전쟁 참전용사와 가족을 위해 주최한 보훈 행사가 5일과 6일(현지시간) 이틀간 미국 버지니아주와 워싱턴DC에서 열렸다. 첫날 행사는 5일 워싱턴DC 인근 버지니아주 레스턴시의 한 호텔에서 진행됐다. 1부 기념식과 2부 만찬의 순서로 진행된 행사의 분위기는 시종 애틋했다.참전 노병들은 먼저 보낸 동료에 대한 미안함, 살아 있는 것에 대한 감사함 등이 교차하는 듯 곳곳에서 눈시울을 붉히는 모습이었다.6일에는 워싱턴DC의 한국전 참전용사 기념공원과 한국전 전사자 추모의 벽에서 기념식이 거행됐다. 이번 행사에는 미군 참전용사 42명, 한인 참전용사 12명, 가족 등 170여명이 참석했다.새에덴교회가 한국과 미국의 한국전 참전용사 보훈 행사를 진행한 건 올해가 20년째다. 소강석(64) 담임목사가 2007년 미 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)를 방문할 당시 리딕 N 제임스라는 참전용사의 한국 초청 요청을 받은 것이 동기가 됐다. 이후 교회 자체 예산으로만 한국과 미국을 번갈아 가며 매년 한국전쟁 보훈 행사를 진행해 왔다. 그동안 국내외 행사에 초청된 참전용사는 7700여명에 달하고, 총 100억원 이상의 예산이 소요됐다. 소 목사는 “참전용사들이 대부분 90세 이상 고령이어서 지금처럼 한자리에 초청해 대규모 행사를 벌이는 건 이번이 사실상 마지막”이라며 “한국의 보훈 행사는 마지막 한 분의 노병이 계실 때까지 진행하되 미국의 경우 도시별로 참전용사를 찾아가는 등 후속 방안을 찾겠다”고 강조했다.이재명 대통령은 이번 행사에 메시지를 보내 “국민주권정부는 국가를 위한 참전용사 여러분의 헌신을 결코 잊지 않겠다”며 “여러분의 특별한 희생에 특별한 보상이 이뤄질 수 있도록 최고의 예우를 다하겠다”고 밝혔다.