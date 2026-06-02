보리가 머리 핥던 ‘츄파춥스님’…전재산 30억원 기부하고 떠났다

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세줄 요약 강원 영월 법흥사 주지 삼보스님이 지난달 27일 원적에 들었다. 월남전 참전과 삼청교육대 수용 등 굴곡을 겪었지만, 평생 수행과 후학 양성에 힘썼고 2020년 전 재산 30억원을 기부해 무소유를 실천했다. 강원 영월 법흥사 주지 삼보스님 원적

전 재산 30억원 기부, 무소유 실천

반려견 보리와의 일상으로 대중 친숙

이미지 확대 강원도 영월 법흥사 주지 삼보스님이 지난달 27일 원적에 들었다. 법랍(스님이 된 이후부터 치는 나이) 61년, 세수 76세. EBS ‘한국기행-그 겨울의 산사’ 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 강원도 영월 법흥사 주지 삼보스님이 지난달 27일 원적에 들었다. 법랍(스님이 된 이후부터 치는 나이) 61년, 세수 76세. EBS ‘한국기행-그 겨울의 산사’ 캡처.

이미지 확대 강원도 영월 법흥사 주지 삼보스님이 지난달 27일 원적에 들었다. 법랍(스님이 된 이후부터 치는 나이) 61년, 세수 76세. EBS ‘한국기행-그 겨울의 산사’ 닫기 이미지 확대 보기 강원도 영월 법흥사 주지 삼보스님이 지난달 27일 원적에 들었다. 법랍(스님이 된 이후부터 치는 나이) 61년, 세수 76세. EBS ‘한국기행-그 겨울의 산사’

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강원 영월 법흥사 주지 삼보스님이 지난달 27일 원적에 들었다. 세수 76세, 법랍 61년이다. 평생 수행자의 길을 걸으며 청빈과 나눔을 실천한 스님은 2020년 전 재산 30억원을 기부한 사실과 EBS ‘한국기행’에 출연해 반려견 보리와 보여준 소탈한 일상으로 대중에게도 널리 알려졌다.1일 불교계에 따르면 삼보스님은 1965년 강원 평창 월정사를 찾았다가 탄허스님의 가르침을 받고 출가했다. 이후 월정사와 정암사 등에서 수행했으며 오대산 상원사와 월정사 주지를 역임했다. 학교법인 동국대학교 이사, 조계종 재심호계위원 등 종단 주요 소임도 맡으며 종단 발전과 후학 양성에 힘썼다.오랜 수행과 공로를 인정받은 스님은 2025년 4월 대한불교조계종 원로회의에서 최고 법계인 대종사 품계를 받았다.삼보스님은 독특한 이력의 소유자이기도 하다. 1970년 해병대에 입대해 월남전에 참전했으며 공을 인정받아 화랑무공훈장을 받았다. 1980년에는 전두환 정권 시절 불교계 탄압에 저항하다 삼청교육대에 강제 수용돼 고초를 겪기도 했다.무엇보다 많은 이들의 기억에 남은 것은 평생 실천한 무소유 정신이다. 스님은 수행자가 재산을 쌓기보다 필요한 곳에 나누는 것이 도리라고 강조해왔다.2015년 조계종 총본산 성역화 불사와 자비나눔 기금으로 3억 3000만원을 희사한 데 이어 2020년에는 “경제적으로 어려워 공부하지 못하는 학생들을 위해 써달라”며 평생 모은 상이연금 등 전 재산 30억원을 월정사에 기부했다.당시 불교계 안팎에서는 수행자가 평생 모은 전 재산을 사회에 환원한 보기 드문 사례라며 큰 감동을 받았다는 평가가 나왔다.대중에게는 EBS ‘한국기행-그 겨울의 산사’를 통해 더욱 친숙한 인물이었다. 방송에서 삼보스님은 반려견 보리와 함께하는 산사 생활을 공개했다.특히 인터뷰 도중 보리가 스님의 머리를 핥는 장면은 온라인과 소셜미디어(SNS)에서 ‘츄파춥스님’으로 큰 화제를 모았다. 엄숙한 수행자의 모습보다 따뜻하고 인간적인 일상이 시청자들의 마음을 사로잡았다.보리는 이후에도 스님의 곁을 지키며 많은 신도와 방문객들의 사랑을 받았지만, 2024년 3월 10세의 나이로 무지개다리를 건넜다.불교계는 삼보스님을 수행과 나눔을 함께 실천한 대표적 원로 스님으로 평가하고 있다. 수행에만 머무르지 않고 교육과 복지, 후학 양성에 힘썼으며 자신이 가진 재산을 사회와 미래 세대를 위해 내놓은 삶이 많은 이들에게 귀감이 됐다는 것이다.삼보스님의 영결식은 지난달 29일 월정사에서 산중장으로 봉행됐으며 다비식은 월정사 다비장에서 엄수됐다. 평생 무소유와 나눔을 실천한 스님은 마지막 순간까지 자신의 삶으로 그 가르침을 남기고 떠났다.