김수환 추기경 사제품 동기이자 ‘사제들의 스승’이던 정하권 몬시뇰 선종

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정하권(세례명 플로리아노) 몬시뇰.
천주교 마산교구청제공
천주교 마산교구청제공
고 김수환 추기경과 함께 사제품을 받은 유일한 동기 사제이자 ‘사제들의 스승’이라 불렸던 천주교 원로 정하권(세례명 플로리아노) 몬시뇰이 선종했다. 99세.
30일 천주교 마산교구에 따르면 정 몬시뇰은 전일 오전 8시쯤 노환으로 선종했다.
1927년 경북 군위에서 출생한 정 몬시뇰은 1951년 김 추기경과 함께 사제품을 받았다. 서품 직후 창녕본당 주임을 지내고 스위스 프리부르그대, 프랑스 파리대에서 유학했다.
귀국해 한국사목연구원 원장을 지낸 뒤 1973년부터 한국천주교중앙협의회(CCK) 사무차장 겸 서울가톨릭대 교수를 맡아 후학을 양성했다. 이어 광주대건신학대 학장·교수, 대구가톨릭대 학장·교수를 역임하며 20여년 동안 배출한 사제가 700여명에 달해 ‘사제들의 스승’, ‘사제들의 아버지’로 불렸다.
1987년에는 주교품을 받지 않은 가톨릭 고위 성직자에게 교황이 부여하는 몬시뇰 칭호를 받았다. 1994년부터는 일선 은퇴 후 성사전담 사제로 일했다.
강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕천 새봄맞이 대청소 앞장
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 지난 28일 상일동 해맞이교 일대에서 열린 ‘고덕천 새봄맞이 대청소’에 참여해 시민들과 함께하는 고덕천 정화 활동을 이어갔다. 이번 활동은 봄철을 맞아 증가하는 하천 쓰레기를 수거하고 쾌적한 수변 환경을 조성하기 위해 마련된 것으로, 서울시와 하남시가 함께 참여하는 광역 협력 정화 활동으로 진행됐다. 지역 간 경계를 넘는 공동 대응을 통해 하천 환경 관리의 실효성을 높였다는 점에서 의미를 더했다. 행사는 에코친구, 21녹색환경네트워크 강동지회가 주최·주관했으며, 그린웨이환경연합, 사)한국청소협회, 사)이음숲, 시립강동청소년센터, 사)미래환경지킴이 등 지역 환경단체와 주민, 대학생 봉사단, 서울시 기후환경본부 관계자와 하남시 등 100여명이 참여해 고덕천과 한강 연결 구간 일대에서 대대적인 정화 활동을 진행했다. 박 의원은 고덕천에 들어가 직접 쓰레기를 수거하며 지역 주민들과 함께 현장을 누볐으며, 평소 고덕천 정화 활동과 줍깅 활동을 꾸준히 이어온 경험을 바탕으로 시민 참여형 환경운동의 중요성을 강조해왔다. 그는 “고덕천은 주민들의 일상과 맞닿아 있는 소중한 생활하천으로, 깨끗한 환경을 유지하기 위
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고인의 빈소는 천주교 마산교구청에 차려졌으며, 장례미사는 31일 오전 10시 주교좌 양덕동성당에서 교구장 이성효 리노 주교의 주례로 열린다.
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정하권 몬시뇰이 20여년간 배출한 사제는 몇 명인가?