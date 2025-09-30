진우스님, 난치병 환아 위해 108배…조계종복지재단은 치료비 모금 행사도

진우스님, 난치병 환아 위해 108배…조계종복지재단은 치료비 모금 행사도

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-09-30 15:56
수정 2025-09-30 15:56
이미지 확대
진우 스님(앞줄 왼쪽 두 번째, 황색 가사 걸친 이)이 서울 조계사 대웅전에서 난치병 환아의 치유를 비는 108배를 하고 있다. 조계종 제공.
진우 스님(앞줄 왼쪽 두 번째, 황색 가사 걸친 이)이 서울 조계사 대웅전에서 난치병 환아의 치유를 비는 108배를 하고 있다. 조계종 제공.


대한불교조계종 총무원장인 진우 스님이 30일 서울 종로구 조계사에서 국내외 난치병 어린이들의 쾌유 발원이 담긴 108배를 올렸다. 조계종사회복지재단의 나눔 사업인 ‘국내외 난치병 어린이 치료비 지원 모금 행사’하나로, 이 재단 대표인 도륜 스님과 총무부장 성웅 스님, 복지재단 직원들이 동참했다.

진우 스님 108배를 시작으로 조계사 대웅전과 앞마당에서 난치병 환아들의 쾌유를 발원하는 3000배 릴레이 정진이 이어졌다. 해인사 백련암 아비라기도팀 등이 릴레이에 동참했다.

야외부스에서는 모금 행사가 진행됐다. 올해 창립 30주년을 맞은 조계종사회복지재단은 지난 2001년부터 난치병 어린이 치료비 모금 활동을 이어왔다. 그동안 1000여 명이 넘는 환아들에게 25억여원의 치료비를 전달했다.

진우 스님의 총무원장 취임 3주년을 축하하는 행사도 함께 진행됐다. 진우 스님은 법어를 통해 “지금 함께한 여러분이 힘겨운 병마와 싸우고 있는 아이들에겐 부처님의 모습”이라며 “오늘 우리가 모은 정성과 나눔은 자비의 씨앗이 되어 난치병 어린이들의 삶에 빛이 되고, 세상을 밝히는 등불이 될 것”이라고 말했다.

손원천 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로