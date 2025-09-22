음악으로 어우러지는 다문화…한교총, 11월에 다문화합창대회

이미지 확대 지난해 열린 다문화합창대회 모습. 한교총 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난해 열린 다문화합창대회 모습. 한교총 제공.

이미지 확대 국제 다문화 합창대회 포스터. 한교총 제공. 닫기 이미지 확대 보기 국제 다문화 합창대회 포스터. 한교총 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국교회총연합이 오는 11월 8일 서울 서초구 백석예술대학교 아트홀에서 ‘2025 국제 다문화합창대회’를 연다. 참가 팀은 10명 이상 60명 이하로 구성하며 다국적 혼합팀이나 해외 단일 국가팀으로 신청할 수 있다. 다만 한국인 단원은 전체의 20% 이내여야 한다.참가곡은 장르 제한 없이 5분 이내 자유곡 1곡이다. 가요, 기독교음악(CCM), 자국 언어 곡 등 선택할 수 있다. 반주는 피아노 또는 MR을 활용할 수 있다. 예선에서 제출한 곡으로 본선 무대에 올라야 하며, 중간의 곡 변경은 불가다.예선 접수는 10월 1일~10일 한교총 이메일로 받는다. 신청서는 한교총 누리집(www.ucck.org)에서 내려받을 수 있다. 예선 결과는 10월 17일 오후 3시 한교총 누리집에 공지된다. 대상 1팀에 상패와 상금 200만 원, 우수상 1팀에는 100만 원, 장려상 6팀에는 각 50만 원을 준다.김종혁 한교총 대표회장은 “기독교 복음은 민족과 인종을 구분하지 않는다”며 “음악을 통해 다양한 문화가 어우러지고 서로 이해하며 화합하는 축제가 되길 기대한다”고 말했다.