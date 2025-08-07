“광복절은 민족적 광야 떠올리게 하는 날”…정순택 대주교, 성모승천대축일 메시지

방금 들어온 뉴스

“광복절은 민족적 광야 떠올리게 하는 날”…정순택 대주교, 성모승천대축일 메시지

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-08-07 15:17
수정 2025-08-07 15:17
이미지 확대
지난해 명동성당에서 열린 성모 승천 대축일 미사에서 강론 중인 정순택 대주교. 명동성당 제공.
지난해 명동성당에서 열린 성모 승천 대축일 미사에서 강론 중인 정순택 대주교. 명동성당 제공.


“우리가 걷는 광야는 단지 개인의 삶에만 국한되지 않습니다. 공동체와 민족도, 역사 속에서 때때로 광야와 같은 시련의 시간을 지나야 했습니다. 바로 오늘, 광복절은 그러한 민족적 광야를 떠올리게 하는 날입니다.”

천주교 서울대교구장인 정순택 대주교가 7일 희망을 향한 인내와 겸손, 용기를 강조하는 성모 승천 대축일 메시지를 발표했다. 정 대주교는 “그리스도인의 삶은 빛에서 빛으로 나아가는 평탄한 길이 아닌, 어둠과 빛 사이에서 끊임없이 갈등하며 걸어가야 하는 고된 여정”이라며 “숱한 시련과 침묵의 시간을 인내와 겸손으로 이겨낸 성모 마리아의 모습을 본받자”고 당부했다.

정 대주교는 또 최근 남북 관계의 기류 변화 조짐에 관해 “모든 변화는 언제나 작은 결단과 용기에서 시작된다”며 “오늘의 이 작아 보이는 변화가, 상처 입은 우리 민족의 광야를 지나 평화의 약속을 향한 첫걸음이 되기를 희망한다”고 전했다.

손원천 선임기자
