“AI에 인간 존중의 가치를”…봉사단체 ASEZ, UN서 ‘AI 시대의 어머니 마음’ 포럼

인공지능(AI) 시대의 주역인 청년들이 유엔에서 ‘어머니 마음’ 포럼을 열고 인간 중심의 기술 발전 필요성을 강조했다. 하나님의교회 세계복음선교협회는 “대학생봉사단 아세즈(ASEZ)가 17일(한국 시간) 미국 뉴욕의 유엔 본부에서 ‘AI 시대의 어머니 마음: 청년과 기술을 연민과 존엄으로 이끌다’를 개최했다”고 18일 밝혔다. 하나님의교회는 “돌봄과 보호, 공감 등의 모성적 가치가 윤리적 AI를 형성하는 강력한 도덕적 틀이 될 수 있다는 새로운 방향을 제시해 국제사회의 주목을 받았다”고 덧붙였다.175개국 7800여 하나님의 교회를 기반으로 한 ASEZ는 기후변화대응, 지역사회봉사 등 사회공헌활동을 펼치는 글로벌 봉사단체다. 전 세계 대학, 기관, 정부, 국제기구와 연대하고 있다. ASEZ는 ‘Save the Earth from A to Z(처음부터 끝까지 지구를 구하자)’의 영어 약자로, ‘대학생들이 전 세계를 변화시킨다’는 뜻이 담겨 있다.포럼은 유엔 본부에서 진행 중인 ‘2025 유엔 지속가능발전 고위급정치포럼’의 ‘유엔 아동(청소년)과 청년을 위한 주요 그룹’ 공식 이벤트로 개최됐다. 각국 대사, 유엔 관계자, AI 개발자 각계에서 60여 명이 참여했다.아세즈 측은 “‘어머니의 마음’을 기반으로 한 기술 발전이 지구촌 가족 모두의 존엄을 지키고, 모두를 위한 지속가능한발전이 가속하도록 희망의 발걸음을 이어갈 것”이라고 전했다.