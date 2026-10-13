김동인의 「감자」, 주요섭의 「사랑손님과 어머니」… 빈곤과 관습의 시대

『해설과 함께 읽는 감자, 사랑손님과 어머니 외』 출간

김동인의 자연주의와 주요섭의 서정적 현실 인식

이미지 확대 『해설과 함께 읽는 감자, 사랑손님과 어머니 외』표지(사진제공=서연비람) 닫기 이미지 확대 보기 『해설과 함께 읽는 감자, 사랑손님과 어머니 외』표지(사진제공=서연비람)

세줄 요약 서연비람이 『감자』와 『사랑손님과 어머니』를 해설한 책을 펴냈다. 복녀의 파멸과 어머니의 이별을 통해 일제강점기 빈곤, 가부장적 규범, 인간 욕망의 충돌을 읽게 한다. 작품 해설과 본문, 대화식 설명을 함께 담았다. 김동인·주요섭 단편 해설서 출간

빈곤과 관습이 만든 비극 조명

작품 해설·본문·대화식 설명 구성

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서연비람은 김동인과 주요섭의 핵심 단편들을 해설한 도서 『해설과 함께 읽는 감자, 사랑손님과 어머니 외』를 선보였다. 이 책은 두 작가의 작품세계를 바탕으로 인간 내면의 욕망과 마주한 사회적 현실, 그리고 사랑과 윤리 사이의 본질적인 갈등을 깊이 있게 조명하도록 엮었다.김동인의 소설 「감자」 속 복녀는 혹독한 빈곤 탓에 삶의 주도권을 완전히 상실하고, 주요섭의 「사랑손님과 어머니」 속 어머니는 억압적인 사회적 규범에 가로막혀 애틋한 사랑을 스스로 내려놓는다. 이렇듯 두 인물이 겪는 상반된 비극은 일제강점기 조선이라는 시대적 한계 속에서 개인이 온전히 감내해야만 했던 거대한 폭력과 억압의 실체를 선명하게 보여 준다.복녀의 비극을 그린 김동인은 한국 근대 단편소설의 형성과 발전을 이끈 작가다. 이 책 역시 그의 작품 세계를 중심으로 구성했다. 그는 문학을 계몽과 교훈의 수단으로 보던 흐름에서 벗어나 예술의 자율성을 강조했으며, 1919년 순문예 동인지 『창조』를 창간해 근대문학의 성립에 기여했다. 삼인칭 대명사 ‘그’와 과거 시제를 적극적으로 활용하고 간결한 문장과 치밀한 인과관계를 정립하면서 근대 단편소설의 문체와 형식도 발전시켰다. 자연주의·탐미주의·민족주의로 이어지는 그의 소설은 인간의 욕망과 환경, 예술의 절대성, 식민지 현실을 여러 관점에서 형상화했다.그 가운데 자연주의적 경향을 대표하는 표제작 「감자」는 가난한 농가에서 자란 복녀가 도시 빈민굴로 밀려난 뒤 생존의 압박 속에서 파멸하는 과정을 그린다. 복녀의 변화를 개인의 도덕적 타락으로만 판단하지 않는 서술은 식민지 사회의 빈곤과 불평등한 환경이 인간의 윤리와 존엄을 어떻게 파괴하는지 냉정하게 제시한다. 환경과 본능이 인간의 삶을 지배하는 양상을 사실적으로 형상화한 이 작품은 한국 자연주의 소설의 대표작으로 평가된다. 감정적인 동정이나 도덕적 교훈에서 벗어난 객관적 서술로 한국 근대 단편소설의 주제와 표현 영역을 확장했다는 점에서도 문학사적 의의가 크다.개인의 삶을 억압하는 사회의 모습은 주요섭의 표제작 「사랑손님과 어머니」에서도 나타난다. 작품은 여섯 살 옥희의 순진한 시선을 통해 과부인 어머니와 사랑손님의 이루지 못한 사랑을 표현한다. 옥희는 두 사람의 감정을 정확히 이해하지 못하지만, 독자는 달걀과 꽃, 풍금, 기차 같은 소재에서 말하지 못한 마음과 이별의 슬픔을 파악할 수 있다. 절제된 문체와 어린아이의 제한된 시점은 가부장적 규범이 개인의 사랑과 선택을 억압하던 시대를 섬세하게 형상화한다.두 표제작에서 드러난 인간과 사회의 문제는 김동인의 다른 수록작에서 질투와 연민, 민족과 예술의 문제로 이어진다. 「배따라기」는 질투와 오해가 초래한 비극을 액자식 구성과 서정적인 분위기로 표현하며, 「발가락이 닮았다」는 생리적 불안과 자기기만 속에서도 타인을 배려하려는 인간적 연민을 제시한다. 「붉은 산」은 만주에서 멸시받던 삵의 희생을 통해 민족적 비분을 나타내고, 「광염소나타」는 범죄를 통해 예술적 영감을 얻는 작곡가를 내세워 예술과 윤리의 충돌을 극단적으로 보여 준다.작품마다 다른 배경과 표현 방식을 이해하도록 책은 각 작품을 ‘작가 소개–작품 해설–소설 본문–선생님이 들려주는 작품 이야기’ 순으로 구성했다. 본문 앞에서는 시대적 배경과 인물 관계, 상징과 서술 방식을 설명하고, 원문 뒤에서는 선생님과 학생의 대화를 통해 인물의 선택과 결말의 의미를 다시 생각하게 한다. 원문에 붙인 고어·방언·시대 어휘의 주석도 청소년의 독해를 돕는다. 해설을 맡은 윤진성과 류대곤은 문학 전공과 교육 현장의 경험을 바탕으로, 줄거리와 주제를 암기하는 학습에서 나아가 독자가 작품을 자신의 삶과 연결하여 해석하도록 안내한다.도서 정보 | 『해설과 함께 읽는 감자, 사랑손님과 어머니 외』 | 윤진성·류대곤 해설 | 서연비람 | 268쪽