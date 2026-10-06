국립중앙도서관 10월 사서추천도서…일상의 소중함부터 배송문화, 기후위기까지

국립중앙도서관이 2026년 10월 사서추천도서 8권을 발표했다. 문학, 인문예술, 사회과학, 자연과학 분야별로 2권씩 선정해 일상의 소중함, 애도, 세계사, 배송 문화, 기후위기와 건강을 다룬 책들을 소개했다.

문학·인문예술·사회과학·자연과학 8권 선정

일상, 애도, 세계사, 배송문화, 기후위기 조명

사서추천도서로 사회를 새로 읽는 계기 마련