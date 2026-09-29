“책에 AI 활용, 3단계로 표시해야” 출판계 ‘AI 출판물’ 첫 대응 나왔다

세줄 요약 한국출판인회의 등 12개 단체가 생성형 AI 활용 출판물에 대응하는 첫 원칙을 내놨다. 도서의 주체와 최종 책임은 사람에게 두고 AI는 도구로만 본다. AI 관여 정도에 따라 인간 저작물, AI 보조 저작물, AI 생성 출판물로 3단계 구분해 표시하도록 했다. 출판계, 생성형 AI 활용 원칙 첫 발표

도서 주체·책임은 사람, AI는 도구 규정

AI 관여도 따라 3단계 표시 기준 제시

이미지 확대 9일 서울 마포구 마포중앙도서관에서 열린 ‘출판·AI정책 포럼, 위기를 넘어 공존으로: AI시대 출판생태계가 나아갈 길’ 포럼 현장 모습.

한국출판인회의 제공 닫기 이미지 확대 보기 9일 서울 마포구 마포중앙도서관에서 열린 ‘출판·AI정책 포럼, 위기를 넘어 공존으로: AI시대 출판생태계가 나아갈 길’ 포럼 현장 모습.

한국출판인회의 제공

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생성형 인공지능(AI)을 활용한 출판물에 대응하기 위한 출판업계의 첫 원칙이 나왔다. 일부 출판·저작자 단체가 AI 사용 원칙을 내놓은 데다 강제 사항이 아니라 제도화까지는 가야 할 길이 멀다.한국출판인회의는 한국출판연구소, 한국작가회의 등 12개 단체와 함께 29일 서울 마포중앙도서관에서 ‘출판·AI정책 포럼, 위기를 넘어 공존으로: AI시대 출판 생태계가 나아갈 길’이라는 제목으로 포럼을 열었다.이 자리에서 ‘독자를 위한 출판사와 저작자의 AI 사용 원칙’이 발표됐다. 출판사 설문조사, 전문가 검토 등 여러 차례 논의 끝에 나온 결과물이다.5장, 20조로 구성된 원칙에는 도서를 만드는 주체도, 최종 책임을 지는 것도 사람으로, AI는 도구로 활용될 뿐, 저작자나 공동 저작자의 지위를 갖지 않는다는 내용이 담겼다.AI를 활용했다면, 그 사실과 범위에 대해 독자와 이용자가 알아볼 수 있는 방식으로 공개하며, 출판물이 AI 학습에 이용되는 경우에는 권리자의 동의와 정당한 보상이 전제된다는 원칙 등도 포함됐다.핵심은 AI 관여 정도에 따라 ‘인간 저작물’, ‘AI 보조 저작물’, ‘AI 생성 출판물’ 등 3단계로 구분하고, 이 가운데 ‘AI 보조 저작물’, ‘AI 생성 출판물’에 해당하는 경우 이를 표시하도록 한 것이다.또 출판 계약서 작성 시 권고 사항과 자사 도서의 학습 데이터 활용에 관한 기준 등이 담겼다. 작가가 AI를 활용한 단계와 그 범위를 출판사에 사전 고지하도록 하는 내용 등도 포함됐다.