“K문화 바탕에 K사상 있다”…60주년 맞은 창비, 한국사상선 30권 완간

세줄 요약 창비가 창간 60주년을 맞아 ‘한국사상선’ 30권을 완간했다. 조선 건국기 정도전부터 김대중 전 대통령까지 59명의 사상가를 담았고, 여성·문학인·정치인까지 폭넓게 조명했다. 백낙청 위원장은 K문화의 바탕에 한국 사상이 있다고 강조했다. 창비, 한국사상선 30권 완간 발표

조선부터 김대중까지 59명 수록

K문화 바탕에 K사상 강조

이미지 확대 창비 한국사상선 완간을 기념해 16일 서울 마포구 창비서교사옥에서 열린 기자간담회에서 (왼쪽부터) 이남주 성공회대 교수, 이숙인 서울대규장각한국학연구원 책임연구원, 백낙청 서울대 명예교수, 황정아 한림대 교수, 염종선 창비 대표이사가 기념 사진을 찍고 있다.

윤수경 기자 닫기 이미지 확대 보기 창비 한국사상선 완간을 기념해 16일 서울 마포구 창비서교사옥에서 열린 기자간담회에서 (왼쪽부터) 이남주 성공회대 교수, 이숙인 서울대규장각한국학연구원 책임연구원, 백낙청 서울대 명예교수, 황정아 한림대 교수, 염종선 창비 대표이사가 기념 사진을 찍고 있다.

윤수경 기자

이미지 확대 간행위원장을 맡은 백낙청 서울대 명예교수.

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윤수경 기자

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“한국 문화가 전 세계적으로 융성하는 데에는 한국 사상이 바탕에 있습니다. 그 사상이 역사를 통해 뚜렷한 하나의 전통으로 이어졌고 지금도 온갖 문화의 활력소로 작용하고 있습니다.” (백낙청 서울대 명예교수)전 지구적 위기 속에서 어떻게 사유하고 살아갈 것인지 해답이 절실한 때, 한국의 사상적 거장들의 사유와 철학에서 그 길을 모색하는 ‘창비 한국사상선’(전 30권)이 완간됐다.창비는 16일 서울 마포구 창비서교사옥에서 완간 기념 기자간담회를 열고, 오늘날 한국 사상을 다시 읽는 의미를 조명했다.한국사상선은 2024년 첫 10권을 선보인 이후 이번에 3차분(10권)까지 출간하며, 계간 ‘창작과비평’ 창간 60주년을 맞는 올해 완간 목표를 달성했다. 조선 건국기 정도전부터 현대사의 김대중 전 대통령에 이르기까지 모두 59명의 사상가를 담아냈다. 간행위원장을 맡은 백낙청 서울대 명예교수는 “K사상의 뿌리를 거슬러 올라가면 고조선, 적어도 원효대사나 최치원까지 다룰 수 있지만, 내용이 방대해져 집중력이 떨어질 것을 우려해 조선시대부터 시작했다”며 “19세기 말부터 20세기 중후반까지 이어지는 사상사의 대전환을 분기로 삼아 전기편(1~15권)과 후기편(16~30권)으로 나눴다”고 설명했다. 특히 후기의 시작을 동학과 개벽사상으로 삼았다.한국사상선은 군주, 여성, 문학인, 정치인, 종교인 등 기존 사상서에서 잘 다루지 않던 인물들도 과감히 끌어들였다. 조선시대 남성 중심의 지식계에서 활약한 여성 사상가들(임윤지당·이사주당·강정일당)을 다룬 13권, 시대를 통찰하는 문학으로 변혁을 노래한 임화·김수영·신동엽을 조명한 29권, 정치인이 아닌 사상가로서 김대중을 다룬 30권 등이 대표적이다.염종선 창비 대표이사는 “창간 60주년을 맞아 우리 사회에 기여할 방안을 찾다가 이번 기획을 시작했다”며 “수익을 목적으로 한 게 아니기 때문에 자금을 회수하려면 100년이 걸릴 수도 있지만, 한국 사상의 핵심과 정수를 우리가 먼저 알 수 있게 되고 나아가 해외로 수출할 수 있는 밑거름이 되길 바란다”고 힘줘 말했다.