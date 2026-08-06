저항, 연대 그리고 희망의 노래… 낯설고 간절한 팔레스타인 문학

평화보다 전쟁에 익숙한 팔레스타인의 목소리를 듣다

이미지 확대 가자지구의 비극 속에서 팔레스타인 작가들의 목소리가 한국어로 전해지며 큰 울림을 주고 있다. ‘뜨거운 태양 아래서’의 가산 카나파니.

열림원 제공 닫기 이미지 확대 보기 가자지구의 비극 속에서 팔레스타인 작가들의 목소리가 한국어로 전해지며 큰 울림을 주고 있다. ‘뜨거운 태양 아래서’의 가산 카나파니.

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이미지 확대 가자지구의 비극 속에서 팔레스타인 작가들의 목소리가 한국어로 전해지며 큰 울림을 주고 있다. ‘팔레스타인 번역가의 이중생활’의 알라 알카이시.

알라 알카이시 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가자지구의 비극 속에서 팔레스타인 작가들의 목소리가 한국어로 전해지며 큰 울림을 주고 있다. ‘팔레스타인 번역가의 이중생활’의 알라 알카이시.

알라 알카이시 SNS 캡처

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이미지 확대 가자지구의 비극 속에서 팔레스타인 작가들의 목소리가 한국어로 전해지며 큰 울림을 주고 있다. ‘낯선 이를 알아보기’의 이사벨라 함마드.

ⓒKathy Coulter 닫기 이미지 확대 보기 가자지구의 비극 속에서 팔레스타인 작가들의 목소리가 한국어로 전해지며 큰 울림을 주고 있다. ‘낯선 이를 알아보기’의 이사벨라 함마드.

ⓒKathy Coulter

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세줄 요약 20년 만에 복간된 카나파니의 소설과 알카이시, 함마드의 책이 팔레스타인 문학의 저항과 생존을 전한다. 전쟁과 점령, 서구의 왜곡된 시선 속에서도 번역과 글쓰기는 사라지는 세계의 목소리를 지키고, 연대와 희망을 건네는 통로로 제시된다. 카나파니 소설 20년 만의 복간, 저항문학 재조명

알카이시 에세이, 번역을 생존과 기억의 행위로 규정

함마드 강연집, 서구 제국주의 시선과 거리두기 비판

2026-08-06 16면

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문학은 ‘제발 좀 들어달라’는 간절한 목소리이기도 하다. 사랑보다는 전쟁이 더 익숙해진 팔레스타인에도 평화가 깃들 수 있을까. 적대에 저항하며 연대와 희망을 노래하는 문학이 우리에게 도착했다.“유태인이 그 불쌍한 마을을 장악하기 하루 전날 밤, 당신의 생명을 거둬 가신 신은 분명 당신에게 자비를 베푸셨던 것이오. 바로 하루 전날 말이오. 오, 신이여, 이보다 더 큰 당신의 은총이 어디 있습니까?”(‘뜨거운 태양 아래서’ 중에서)가산 카나파니의 소설 ‘뜨거운 태양 아래서’(열림원)가 2006년 국내에 처음 출간된 후 20년 만에 복간됐다. 카나파니는 팔레스타인 저항문학을 대표하는 소설가인 동시에 팔레스타인 해방인민전선(PFLP) 대변인으로 활동했던 인물이다. 팔레스타인 기관지 ‘알 하다프’의 편집인을 지낸 작가는 여러 매체에 글을 기고하는 언론인으로도 활약했다. 작가로선 팔레스타인 민중의 삶을 비극적으로 형상화한 작품을 남겼다. 1972년 레바논 베이루트에서 차량 폭탄 테러로 숨을 거뒀다.‘뜨거운 태양 아래서’는 국내에 유일하게 소개된 카나파니의 소설집이다. 출간 이후 얼마 지나지 않고 절판돼 시중에서 구하기가 어려웠다. 그러나 전쟁의 비극은 한동안 독자의 뇌리에서 잊힌 소설을 다시 꺼내 들게 했다. 2023년 10월 이스라엘과 하마스 사이의 전쟁이 발발했고 가자지구가 폐허로 뒤덮였을 때 이 소설을 다시 구할 수 없는지 묻는 문의가 출판사로 쏟아졌다. 열림원이 이번에 복간을 결정한 이유다.표제작인 중편소설 ‘뜨거운 태양 아래서’는 더 나은 삶을 위해 쿠웨이트로 향하는 팔레스타인 난민 세 명이 국경을 넘는 이야기다. 밀입국을 시도했던 그들은 브로커의 농간에 휘말려 결국 꿈을 이루지 못한다. 소설이 처음 발표된 건 1963년으로 무려 63년 전이다. 반세기가 훌쩍 지났음에도, 팔레스타인의 고통은 가실 기미가 보이지 않는다.팔레스타인 번역가 알라 알카이시의 에세이 ‘팔레스타인 번역가의 이중생활’(글항아리)은 고통 속에서 문학과 번역의 의미가 무엇인지 아름답고 운율감 있는 문장으로 파고들고 있는 책이다. 가자지구 출신인 알카이시는 팔레스타인 작가들의 시와 수필, 소설을 영어로 번역해 서구 매체에 알리는 데 자신의 역량을 쏟고 있다. 그가 주목하는 것은 팔레스타인 사람들의 기억과 저항 그리고 생존의 서사다. 알카이시는 자신의 업을 이렇게 정의하고 있다.“팔레스타인 번역가가 된다는 것은 사라져가는 세계와 그 사라짐을 좀처럼 인정하려 하지 않는 세계 사이의 중개자가 되는 일이다. 그것은 침묵의 심연을 가로질러 목소리를 실어 나르는 일이고, 언어적·정치적 왜곡이라는 바리케이드 너머로 의미를 밀반출하는 일이며, 자신의 역사를 이루는 말들이 자신의 민족과 함께 죽지 않도록 지킴으로써 그 역사의 말소를 거부하는 일이다.”(‘팔레스타인 번역가의 이중생활’ 중에서)팔레스타인 출신으로 영국에서 활동하는 작가 이사벨라 함마드의 ‘낯선 이를 알아보기’(민음사)는 작가가 미국 컬럼비아대에서 했던 강연을 정리한 책이다. 아리스토텔레스부터 에드워드 사이드까지 짚으며 작가는 팔레스타인의 현실과 그들을 세계 내 ‘외딴섬’으로 존재하게끔 만든 서구 제국주의의 폭력적 시선을 고발한다. 함마드는 이렇게 말한다.“학살 현장이 아닌 멀리서 지켜보는 우리는 그 같은 현실에 대처하기 위해 애써 거리를 둠으로써 스스로를 어떻게 훼손하고 있는가? 이 시점에 인간성을 유지한다는 것은 고통 속에 머문다는 뜻이다. 계속 거기에 머물도록 하자. 그곳에서야말로 더욱 정직하게 이야기할 수 있을 테니까.”(‘낯선 이를 알아보기’ 중에서)