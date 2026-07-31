[베스트셀러]유래혁 소설 ‘수족관’ 1위…SNS 타고 역주행

세줄 요약 유래혁 작가의 소설 ‘수족관’이 소셜미디어 입소문과 방학을 맞은 학생들의 구매에 힘입어 교보문고 7월 넷째 주 종합 1위에 올랐다. 2024년 1월 출간 뒤 처음 정상에 오르며 역주행 흥행을 입증했다. 유래혁 ‘수족관’ 종합 1위, 역주행 흥행

SNS 입소문과 방학 특수, 20대·학생 구매

유시민 2위, 히가시노 신작 4위 진입

이미지 확대 ‘수족관’ 표지. 포스터샵 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘수족관’ 표지. 포스터샵 제공

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유래혁 작가 소설 ‘수족관’이 순위를 거슬러 종합 1위에 올랐다. 소셜미디어(SNS)를 통한 20대 독자들의 입소문이 흥행을 이끌었다. 방학을 맞아 서점을 찾은 학생들도 많이 구매한 것으로 풀이된다.교보문고가 31일 발표한 7월 넷째 주 베스트셀러 순위에 따르면 ‘수족관’은 2024년 1월 출간 이후 처음으로 1위를 차지했다. ‘수족관’은 보육 시설에서 자란 류이치가 먼저 보육 시설에서 도망쳐 나온 인물 아카리를 만나 겪는 일을 그렸다.논란의 인물 유시민 작가의 ‘유럽 도시 기행 3’은 2위로 내려앉았다. 최근 별세한 일본 추리소설 거장 히가시노 게이고의 신작 ‘투명한 나선’은 종합 4위로 진입했다. 히가시노는 교보문고 집계 결과 최근 10년간 국내에서 책이 가장 많이 판매된 외국 소설가로 꼽힌다. 이 밖에 박상영의 신작 ‘지푸라기 왕관을 쓴 여자’가 종합 9위로 진입하는 등 소설 강세가 지속됐다. 다음은 교보문고 7월 4주차 베스트셀러 순위(7월 22∼28일 판매 기준).1. 수족관(유래혁·포스터샵)2. 유럽 도시 기행 3(유시민·생각의길)3. 싯다르타(헤르만 헤세·민음사)4. 투명한 나선(히가시노 게이고·북다)5. 참 영원한 성자들의 크신 사랑(김원수·김영사)6. 니체의 초월자(프리드리히 니체·히읏)7. 독서의 기술(고명환·라곰)8. 코스모스(칼 세이건·사이언스북스)9. 지푸라기 왕관을 쓴 여자(박상영·래빗홀)10. 모순(양귀자·쓰다)