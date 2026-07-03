도파민에 지친 현대인, 100년 전 소설 ‘싯다르타’서 위로받다 [이주의 베스트셀러]

세줄 요약 헤르만 헤세의 1922년 소설 ‘싯다르타’가 여성과 20대 독자를 중심으로 역주행하며 교보문고 종합 베스트셀러 1위를 차지했다. 도파민 중독과 번아웃에 지친 현대인들이 긴 호흡의 고전에서 위로와 사유를 찾는 흐름이 반영된 결과로 보인다. 헤르만 헤세 ‘싯다르타’ 종합 1위 등극

여성·20대 독자 중심 역주행 흐름

도파민 피로 속 고전·심층독서 주목

이미지 확대 지난 5월 말 부처님오신날을 전후해 100년 전 헤르만 헤세가 발표한 소설 ‘싯다르타’가 역주행해 결국 종합 베스트셀러 1위를 거머쥐었다. 베스트셀러 1위를 견인한 것으로 알려진 유튜브 채널 민음사TV에서 ‘싯다르타’를 소개하는 모습.



민음사TV 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 5월 말 부처님오신날을 전후해 100년 전 헤르만 헤세가 발표한 소설 ‘싯다르타’가 역주행해 결국 종합 베스트셀러 1위를 거머쥐었다. 베스트셀러 1위를 견인한 것으로 알려진 유튜브 채널 민음사TV에서 ‘싯다르타’를 소개하는 모습.



민음사TV 제공

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지난 5월 말 부처님오신날을 전후해 독자들의 관심을 끌기 시작하던 100년 전 소설이 드디어 종합 베스트셀러 1위를 차지했다.교보문고가 3일 발표한 ‘2026년 6월 4주간 금주 베스트셀러 동향’에 따르면 한국인이 사랑하는 작가 헤르만 헤세의 1922년 소설 ‘싯다르타’가 무서운 상승세를 이어가며 마침내 베스트셀러 1위를 거머쥐었다. 고전의 반열에 오른 세계문학 작품이 베스트셀러 최정상에 오른 것은 매우 이례적인 일로 평가된다. 교보문고 관계자는 여성 독자들을 중심으로 20대 독자층이 이번 역주행을 주도했다고 밝혔다.싯다르타를 출간한 출판사들 중 한 곳인 민음사에서 운영하는 유튜브 채널 ‘민음사TV’에 출연하는 편집자가 책 인플루언서로 대중들의 주목을 받으면서 그가 추천한 작품에도 자연스럽게 독자들의 관심이 쏠렸기 때문이라는 해석도 있다.도서 전문가들은 이런 외적인 영향도 있겠지만 끊임없는 경쟁, 정보 홍수, 도파민 중독에 노출돼 심각한 번아웃 증후군을 겪는 현대인들이 갈망하는 내면적 깨달음과 파편화되고 자극적인 영상 소비에 피로감을 느낀 독자들이 호흡이 길고 사유가 필요한 문학을 선택하는 심층 독서에 주목했기 때문이라고 분석했다.또 다른 스테디셀러이자 과학 분야 고전으로 꼽히며 밀리언셀러의 반열에 오른 칼 세이건의 ‘코스모스’도 지난주와 비교해 16계단이나 수직 상승해 종합 11위에 안착했다. ‘코스모스’는 유튜브 채널에 출연하는 여러 과학자들이 ‘인생 책’으로 손꼽으며 대중적인 관심을 모았다. 얼마 전 열린 서울국제도서전에서 ‘100만 부 기념 에디션’이 등장하면서 독자들의 소장 욕구도 자극한 것으로 분석된다.사회 모든 분야가 극도로 빠르게 변하고 예측 불가능한 시대가 되면서 대중의 불안감도 커지고 있는 상황에서 쉽게 변하는 트렌드보다 오랜 세월을 견뎌낸 검증된 지혜에 기대려는 경향 때문에 고전들이 주목받는 것으로 보인다.한편 지난주까지 2주 연속 종합 1위를 지켰던 송희구 작가의 ‘나의 첫 번째 부동산 교과서’는 한 계단 내려와 종합 2위를 기록했고 오건영의 ‘부의 갈림길’은 종합 4위로 상승해 재테크와 경제에 대한 독자의 관심도 여전한 것으로 나타났다.