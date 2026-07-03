[훔치고 싶은 문장]

세줄 요약 동시집은 어린이의 말에서 리듬과 놀이를 발견해 일상을 낯설고 매력적인 공간으로 바꾼다. 시집은 빚과 이자에 짓눌린 시인의 파산을 블랙코미디로 그리며 자본의 모순을 드러낸다. 에세이는 도쿄에서의 짧은 체류를 통해 낯선 언어와 음식, 고독이 주는 해방감을 전한다. 어린이 말놀이로 일상 재구성한 동시집

빚과 이자에 짓눌린 시인의 파산 블랙코미디

도쿄 체류기 속 언어·음식·고독의 해방감

이미지 확대 ‘네모 코끼리 전시회’ 닫기 이미지 확대 보기 ‘네모 코끼리 전시회’

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2026-07-03 17면

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읽다 보면 저절로 얼굴에 미소가 번진다. 어린이가 무심히 쓰는 말 속에서 리듬을 찾아 우리말을 쌓고 반복하거나 생략하는 변주로, 익숙한 일상을 낯설고 매력적인 놀이 공간으로 탈바꿈시킨다. 이 특별한 동시 전시회에서 말과 글의 신비를 만나면서 마침내 동심이 가진 나를 만나게 하는 즐거운 성찰을 끌어낸다. 124쪽, 1만 4000원.등단 12년 차 시인 수진이 자본주의 한복판에서 우아하고도 처절하게 파산하는 과정을 그렸다. 생계를 위해 진 빚이 낳은 이자를 감당하려 역설적으로 누구보다 성실하게 일해야 하는, 씁쓸하기 그지없는 현실을 유쾌한 블랙코미디로 펼쳤다. 실소와 냉소를 오가는 날카로운 문체로 사기와 실패가 인격 결함이 아니라 자본의 속성이라는 걸 폭로하는 책은 구조적 모순을 응시하는 대담한 오답 노트라 할 만하다. 236쪽, 1만 6000원.응급의학과 의사이자 에세이스트인 남궁인이 삶과 죽음의 경계를 넘나들다 훌쩍 일본 도쿄로 떠났다. 겨울 휴가를 털어 2주짜리 ‘초급반 유학생’이 돼 낮에는 서툰 일본어를 배우고 오후에는 ‘고독한 미식가’가 되어 이국의 맛을 탐하며 밤에는 맥주 한 잔에 외로움을 달랜다. 낯선 언어와 문화 속을 배회하며 얻는 기묘한 해방감을 일기처럼 풀어낸 글은 독자에게 신선한 대리 만족과 웃음, 따스한 위로를 함께 선사한다. 268쪽, 1만 6800원.