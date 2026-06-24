책 때문에 오픈런 할 줄이야… 갓생 핫플, 서울국제도서전

18개국 538곳서 참여

더욱 ‘힙’해진 책 잔치

이미지 확대 24일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 국내 최대 책 축제 ‘2026 서울국제도서전’에 2030세대가 몰렸다. 출판사 문학동네 부스가 문학동네시인선의 알록달록한 색으로 꾸며져 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 24일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 국내 최대 책 축제 ‘2026 서울국제도서전’에 2030세대가 몰렸다. 출판사 문학동네 부스가 문학동네시인선의 알록달록한 색으로 꾸며져 있다.

이지훈 기자

이미지 확대 식품회사 오뚜기도 이번 도서전에 참가했다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 식품회사 오뚜기도 이번 도서전에 참가했다.

이지훈 기자

이미지 확대 유네스코가 올해를 ‘김구 탄생 150주년 기념해’로 지정한 것을 계기로 국가보훈부가 도서전에 차린 ‘김구 특별전’ 부스를 관람객이 둘러보고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 유네스코가 올해를 ‘김구 탄생 150주년 기념해’로 지정한 것을 계기로 국가보훈부가 도서전에 차린 ‘김구 특별전’ 부스를 관람객이 둘러보고 있다.

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이미지 확대 김혜경 여사와 프랑스 작가 베르나르 베르베르가 기념사진을 찍고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김혜경 여사와 프랑스 작가 베르나르 베르베르가 기념사진을 찍고 있다.

뉴스1

세줄 요약 서울국제도서전이 코엑스에서 오픈런 행렬을 만들며 큰 인기를 끌었다. 굿즈와 한정판 서적, 문구·식품 부스까지 젊은 관람객을 사로잡았고, AI와 인간을 주제로 한 415개 프로그램도 마련됐다. 다만 과도한 상업화와 공공성 훼손 논란은 계속됐다. 오픈런 행렬, 코엑스 전시장 개막 열기

굿즈·한정판 서적, 청년층 집중 유인

AI와 인간 주제 415개 프로그램 마련

2026-06-25 14면

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전시장 문이 열리는 오전 10시 전부터 행사장인 서울 강남구 코엑스는 그야말로 ‘인산인해’를 이뤘다. 온라인으로 얼리버드 티켓을 구하지 못한 관람객들은 현장 판매분을 사려 ‘오픈런’ 행렬을 이어갔다. 코엑스와 연결된 지하철 봉은사역에서는 조금이라도 빨리 가려고 열차에서 내리자마자 전시장으로 전력 질주하는 사람들도 여럿이었다.숱한 논란과 잡음 속에서도 명실상부 국내 최대 책 축제로 불리는 서울국제도서전이 24일 올해의 장마당을 벌였다. 지난해 전시장 최대 수용 가능 인원인 15만명의 인파가 몰리며 역대 최대를 기록했는데, 28일까지 이어지는 올해에도 비슷하거나 그 이상 규모 관람객이 찾을 것으로 보인다.도서전 인기 이유는 장르문학 전문 출판사 안전가옥이 이번 도서전 부스에 새긴 문구들에서 읽을 수 있다. “굿즈 사려고 책 사는 게 어때서”, “아무렇게나 읽는 게 어때서”, “책이 패션인 게 어때서” 같은 문구는 최근 젊은 세대의 독서 경향과 책 소비 행태를 압축적으로 보여준다.올해도 관람객을 유인하는 한정판 ‘굿즈’의 향연이 이어졌다. 문학동네·창비·민음사 등 대형 출판사들도 도서 관련 상품들을 풀어놓고 사람들을 불렀다. 문구 편집숍 유어마인드, 오이뮤 등도 이번 도서전에 별도로 부스를 차렸는데, 출판사 못지않은 인기를 누렸다. 식품회사 오뚜기도 참여해 라면과 스티커를 판매했다.도서전에서만 만날 수 있는 한정판 서적들에 인파가 몰렸다. 독특한 질감을 지닌 한지를 활용해 제작한 서적들이 눈에 띄었다. 문학과지성사가 선보인 최승자 시인 첫 시선집 ‘그리하여 어느 날 사랑이여’가 대표적이다. 진은영, 강성은, 김행숙 등 중견 여성 시인 9명이 뽑은 최승자 시인의 시를 책 한 권으로 묶었다. 민음사는 세계문학전집 500번째 책인 이미륵의 ‘압록강은 흐른다’를, 창비는 민족시인 백석의 시 전집을 각각 한지 에디션으로 준비했다.이번 도서전에는 한국을 포함해 총 18개국 538곳 출판사와 관련 단체가 참여한다. 주제는 ‘인간선언 호모 두두리’다. ‘호모 두두리’는 인공지능(AI) 시대에 AI가 주는 답에 안주하지 않고 끊임없이 질문을 던지는 인간을 의미하는 신조어다. 도서전은 주제에 맞춰 AI와 인간 존재를 조명하는 세미나, 강연, 전시 등 총 415개 프로그램을 준비했다.첫날 ‘글쓴이와 옮긴이’라는 제목의 세미나에서 소설가이자 번역가로 활동하고 있는 백수린, 이주혜, 정보라 작가가 한자리에 모였다. AI가 창작의 의미를 재편하는 가운데 언어를 옮기는 번역이 무엇인지, 소설을 쓰는 것과 번역하는 것의 경계는 무엇인지에 대해 열띤 이야기가 오갔다. 한국 SF소설의 대모 김보영 작가도 이날 연사로 나서서 작품 ‘종의 기원담’을 중심에 놓고 생명의 기원과 인류의 미래에 관해 독자들과 대화했다.흥미로운 강연은 도서전 내내 이어진다. 26일 시인 신이인·안미옥·오은과 문학평론가 전승민이 ‘시가 되는 말, 두드리는 말’이라는 제목으로 AI와 시 창작 관련 대담한다. 27일에는 소설가 은희경과 시인 황인찬이 인간과 AI가 서로 어떻게 다른 ‘몸’을 지니고 있는지 성찰한다. 소설가 천쓰홍(25일), 찬와이(27일), 베르나르 베르베르(28일) 등 해외 작가들도 한국 독자들과 만난다.이날 개막식에는 김혜경 여사가 참석해 자리를 빛냈다. 평산책방 지기인 문재인 전 대통령도 이날 오후 2시 부스를 찾아 관람객을 맞았다.뜨거운 열기만큼 논란도 거세다. 도서전이 점차 상업화되며 공공성을 잃고 있다는 비판이 나온다. 참가사 선정 과정에 투명성 문제를 제기했던 ‘서울국제도서전의 공공성 회복을 촉구하는 출판인 모임’은 25~28일 서울시 용산구 노들섬에서 ‘서울제대로도서전’을 연다.