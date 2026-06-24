“향기처럼 사라진 홍콩… 우산혁명은 실패했다”

대만 이주한 홍콩 소설가 찬와이

연작 ‘기억을…’ 한국어판 출간 내한

이미지 확대 소설가 찬와이가 서울 중구의 한 호텔에서 23일 열린 연작 소설 ‘기억을 지키다’·‘기억을 태우다’ 한국어 출간 기자간담회에서 생각에 잠겨 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 소설가 찬와이가 서울 중구의 한 호텔에서 23일 열린 연작 소설 ‘기억을 지키다’·‘기억을 태우다’ 한국어 출간 기자간담회에서 생각에 잠겨 있다.

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세줄 요약 대만에서 활동하는 홍콩 출신 소설가 찬와이가 서울 기자간담회에서 우산혁명은 실패한 혁명이라며 좌절과 트라우마를 털어놨다. 그는 홍콩의 과거를 향기에 비유하며, 반환 이후 포용과 기회가 사라졌다고 말했다. 찬와이, 서울 간담회서 우산혁명 실패 평가

홍콩의 과거와 상실을 향기에 비유한 발언

반환 이후 포용과 기회 사라졌다고 지적

2026-06-24 16면

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“향기는 눈에 보이지 않지요. 시간이 지나면 사라지고요. 지나고 보니, 어쩌면 홍콩이 하나의 향기가 아니었을까 생각하게 됐어요.”홍콩 출신으로 대만에서 활동 중인 소설가 찬와이(66)가 23일 서울 중구의 한 호텔에서 열린 기자간담회에서 이렇게 밝혔다. 연작 ‘기억을 지키다’·‘기억을 태우다’(이상 민음사) 국내 출간을 계기로 한국에 왔다. ‘기억을 지키다’ 중문 원제는 ‘습향기’(拾香記), ‘기억을 태우다’는 ‘분향기’(焚香記)다. 한국어판에는 잘 드러나지 않지만, 모두 ‘향’(香)이라는 단어가 포함돼 있다. 구체화할 듯하다 사라진 향은 곧 홍콩의 과거를 의미한다.“‘우산혁명’은 실패한 혁명입니다. 우리 모두 실패했고 좌절했습니다. 부정적인 감정만 남았죠. 다들 트라우마를 겪고 있습니다. 좋아질 거라고 기대하지 않습니다.”찬와이는 2014년 홍콩 ‘센트럴 점령 운동’ 최초 지지자 10인 중 한 사람이다. 이를 계기로 그해 9월 이어진 우산혁명에도 적극적으로 참여했다. 2018년 대만으로 이주한 뒤 현재는 국립 타이베이 예술대에서 강의한다. 몸은 홍콩을 떠났지만, 마음은 그러지 못했다. 낮에는 대만의 강의실에서 학생들을 가르쳤지만, 밤에는 홍콩의 신문을 읽었다. “이중생활을 했다”고 털어놨다.두 권의 연작은 광저우에서 홍콩으로 건너와 터전을 잡은 아버지 롄청과 어머니 쑹윈 그리고 슬하에 있는 10명의 자식들이 살아낸 삶의 궤적을 조명한다. 1965년 뱅크런 사태와 스타페리 요금 인상 반대 시위, 1967년 파업 등 홍콩 현대사의 굵직한 사건들이 가족의 이야기와 공명한다. 작가는 왜 여전히 30년 전을 그리워하는 걸까. 그는 이유를 이렇게 전했다.“홍콩의 핵심은 포용이었어요. 누구든 자기 일자리를 얼마든지 찾을 수 있었죠. 그러다 반환된 이후로는 그럴 수 없게 됐습니다. 홍콩 사람들은 오히려 중국에 반환되고 나서 정말 ‘식민’이 됐다고 생각해요. 대만에서 활동하고 있지만 그래서 ‘홍콩적인’ 내용을 담을 수밖에 없습니다. 제 안에 그것이 있기 때문이죠.”