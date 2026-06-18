우주 정착이라는 환상… 인류의 실수는 반복된다

화성에 도시를 세운다면/잭 와이너스미스·켈리 와이너스미스 지음/지웅배 옮김/알에이치코리아/604쪽/2만 9800원

이미지 확대 일론 머스크는 몇 년 전부터 2050년까지 100만 명을 화성에 이주시키겠다고 호언장담하고 있다. 그렇지만 화성에서 가는 목적이 무엇인지, 가서 어떻게 생활하게 될 것인지에 대한 정확한 청사진은 제시하지 못하고 있다.

스페이스 X 제공 닫기 이미지 확대 보기 일론 머스크는 몇 년 전부터 2050년까지 100만 명을 화성에 이주시키겠다고 호언장담하고 있다. 그렇지만 화성에서 가는 목적이 무엇인지, 가서 어떻게 생활하게 될 것인지에 대한 정확한 청사진은 제시하지 못하고 있다.

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세줄 요약 일론 머스크의 화성 이주 구상과 달리, 이 책은 우주 정착이 정말 가능한지 물었다. 화성의 혹독한 환경과 미소중력, 우주먼지의 위험은 아직 불확실하며, 생물·법·윤리·정치 문제의 해법도 부족하다고 지적했다. 화성 이주 낭만 뒤, 정착 가능성의 현실 점검

혹독한 화성 환경과 미확인 인체 영향 지적

정착보다 생물·법·윤리 해법 선행 강조

2026-06-19 17면

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영화 ‘마션’은 화성 탐사 도중 혼자 남겨진 과학자가 고군분투하는 모습을 그리고 있다. 식량 확보를 위해 감자를 키우고 소변을 재활용해 물을 만드는 등 다양한 우주 생존법이 등장한다. 화성에서 생고생하는 모습을 보여주지만 우주에서 살아남는 것이 완전히 불가능할 것만 같지는 않다.●일론 머스크 2050년 화성 이주 목표스페이스X의 일론 머스크는 몇 년 전부터 인류의 화성 이주를 주장하고 있다. 대형 우주선을 활용해 2050년까지 화성에 100만명을 이주시키겠다는 원대한 꿈이다. 많은 사람이 ‘일론 머스크만 가능한 생각’이라며 치켜세우고 있지만 화성에 정착하려는 목적은 뭔지, 정착지 건설을 위한 마스터플랜은 있는지에 대한 질문이 빠져 있다.미국에서 가장 유명한 과학 만화가인 잭 와이너스미스와 텍사스 라이스대 생명과학부 교수인 켈리 와이너스미스가 함께 쓴 이 책은 우주를 향한 막연한 낭만이나 우주 기술과 산업 발전에 대한 희망 대신 우주에 정착하는 것이 ‘정말’ 과학적으로 가능한지, 의학, 경제, 법, 정치적 문제는 없는지를 낱낱이 밝힌다. 저자들이 제시하는 문제는 아직 우주 기업가나 과학자들이 명확한 답을 내놓지 못하고 있는 것들이다.사람들은 ‘제2의 지구’ 또는 ‘인류의 첫 우주 식민지’ 등의 미사여구를 동원해 화성 정착에 대한 장밋빛 전망을 펼친다. 그렇지만 화성 평균 기온은 영하 60도, 대기 밀도는 지구의 1%에 불과하고 토양에는 과염소산염 같은 독성 물질이 섞여 있다. 미소중력이 인체에 장기적으로 어떤 영향을 미칠지, 우주 먼지를 지속적으로 흡입하면 어떤 일이 벌어지는지에 대해서는 명확한 연구 결과가 없다.저자들은 지금처럼 당장의 경제 논리나 국가 간 경쟁에 매몰돼 우주 탐사에 나선다면 우주는 인류에게 새로운 기회의 장소가 아니라 지구에서 반복했던 실수를 재현하는 곳이 될 가능성이 크다고 경고했다. 그래서 그들은 “우주 정착을 서둘러야 할 시급한 이유는 없다”라고 결론을 내리고 “정착했을 때 발생할 생물학적, 법적, 윤리적, 정치적 문제들에 대한 해법을 먼저 제시해야 한다”고 강조한다. 이들은 “지구 바깥 삶에 대한 희망을 버리라는 것이 아니라 그것을 진정 원한다면 현실에 있는 난제들을 있는 그대로 봐야 한다는 것”이라며 “다른 별에 가고 싶다면 더 많은 지식을 쌓고 더 책임감 있고 평화로운 성숙한 문명으로 발돋움하며 그럴 수 있는 자격(현명함)을 얻어야 한다”고 조언했다.●생물·법·윤리·정치 문제 해법 제시해야자연의 아름다움을 노래했던 미국 시인 로버트 프로스트가 ‘자작나무’라는 시에서 “지구는 사랑하기에 알맞은 곳. 이 세상보다 더 나은 곳이 어디인지 나는 알지 못한다”라고 읊었던 것처럼 아직까지는 인간이 걱정 없이 살 수 있는 행성은 지구이고 그 지구를 더 이상 아프게 하지 않도록 최선을 다하라는 것이 이 책이 주는 진짜 교훈 아닐까.