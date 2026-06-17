“입양인의 슬픔을 기록으로 남기고 싶었다”

세줄 요약 한국에서 태어나 덴마크로 입양된 작가 리 랑그바드가 소설 ‘나의 통역사’를 통해 입양인의 상실과 디아스포라의 슬픔을 기록했다. 그는 언어와 문화, 역사를 빼앗긴 경험을 ‘공백’으로 형상화하며, 혈육을 찾아 한국을 찾은 여성의 이야기에 자신의 정체성과 퀴어한 삶까지 담아냈다. 한국 입양 경험, 상실과 슬픔의 문학화

소설 ‘나의 통역사’, 공백으로 정체성 표현

혈육 찾는 여성 서사와 퀴어한 삶 결합

이미지 확대 리 랑그바드 작가가 16일 ‘나의 통역사’ 출간 기자간담회에서 작품을 설명하고 있다. 리 작가는 한국에서 태어나 생후 2개월에 덴마크로 입양된 디아스포라 작가다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리 랑그바드 작가가 16일 ‘나의 통역사’ 출간 기자간담회에서 작품을 설명하고 있다. 리 작가는 한국에서 태어나 생후 2개월에 덴마크로 입양된 디아스포라 작가다. 연합뉴스

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“100년 뒤에는 입양인이라는 개념이 사라질 수도 있겠습니다. 국제 입양이 실제로 감소하고 있으니까요. 하지만 작가로서 기록을 남기고 싶었습니다. 입양인으로 사는 게 무엇이고 그것이 얼마나 고통스러운지를요.”작가 리 랑그바드(46)는 16일 소설 ‘나의 통역사’(푸른숲) 출간 기자간담회에서 이렇게 밝혔다. 1980년 한국에서 태어난 그는 생후 2개월에 덴마크의 한 가정으로 입양됐다. 모국의 언어와 문화, 역사를 강탈당한 채 평생 디아스포라로 살아야 하는 입양인의 슬픔을 문학으로 그려냈다. 국가 간 입양을 강하게 비판하며 주목받은 에세이 ‘그 여자는 화가 난다’에서 이번 작품까지 이어지는 주된 감정은 ‘상실에 대한 슬픔’이다.“소설에는 ‘공백’이 많이 등장합니다. 이는 입양인의 상실감을 드러내는 장치입니다. 입양인으로서 저는 한국어만 잃어버린 것이 아닙니다. 한국의 문화와 역사가 모두 제게서 사라졌죠. 입양인이라는 이유로 다가갈 수 없었던 그 모든 걸 공백 안에 담아내고 싶었습니다.”소설은 어린 시절 덴마크로 입양된 한 여성이 혈육을 만나고자 한국을 찾으면서 벌어지는 이야기다. 언어가 통하지 않으므로 여성과 가족은 통역사에 의지해야 한다. 딸이라는 이유로 가족과 멀어져야 했던 그가 자신이 레즈비언이며 통역사와는 동성 연인이라는 사실을 말할 수 있을까. 이 작품으로 리 작가는 덴마크에서 가장 권위 있는 문학상인 몬타나상과 북유럽에서 가장 훌륭한 퀴어문학 작품에 수여하는 프리즈마 문학상을 받았다.“덴마크에서 인종적인 고립을 느끼며 자랐습니다. 생모를 만나기 전까지 제 삶은 언제나 공항에서 시작됐어요. 하지만 한국에 온 뒤 나를 닮은 사람들을 만나며 내 역사를 조금 더 뒤로 앞당길 수 있었습니다.”