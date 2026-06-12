김금숙 작가, 韓 만화가 최초 프랑스 ‘문화예술공로훈장 슈발리에’ 수훈

이미지 확대 김금숙(왼쪽) 작가가 필립 베르투 주한 프랑스 대사로부터 ‘프랑스 문화예술공로훈장 슈발리에’를 수여 받고 있는 모습. 한국만화영상진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 김금숙(왼쪽) 작가가 필립 베르투 주한 프랑스 대사로부터 ‘프랑스 문화예술공로훈장 슈발리에’를 수여 받고 있는 모습. 한국만화영상진흥원 제공

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만화 ‘풀’, ‘지슬’, ‘아버지의 노래’ 등을 그린 김금숙 만화가가 프랑스 정부의 최고 권위 훈장인 ‘프랑스 문화예술공로훈장 슈발리에’를 받았다고 한국만화영상진흥원이 12일 밝혔다. 한국인 만화가가 이 훈장을 받은 것은 이번이 처음이다.지난달 28일 주한 프랑스 대사관에서 진행된 수훈식에는 김금숙 작가와 주한 프랑스 대사, 한국만화영상진흥원 백종훈 원장 등이 참석했다.필립 베르투 주한 프랑스 대사는 축사에서 “김 작가는 독창적인 그래픽노블을 통해 역사에서 소외된 이들의 목소리를 보편적 차원의 예술로 승화했다”며 “특히 프랑스 현지에서 약 100편의 한국 만화를 프랑스어로 번역하는 등 양국 문화를 잇는 중요한 가교 역할을 했다”고 밝혔다. 이어 “한불 수교 140주년을 맞는 뜻깊은 해에 수여하는 이번 훈장은 김 작가의 탁월한 공헌과 작품의 진실성 그리고 아름다운 인품에 대한 찬사”라고 덧붙였다.김 작가는 프랑스 스트라스부르 고등장식미술학교를 졸업하고 현지에서 활동하다 국내에 들어왔다. 한국 현대사의 아픔을 힘 있는 묵화 작법으로 풀어낸다고 평가받는다. 세계 최고 권위의 미국 하비상에서 ‘최고의 국제 도서상’을 수상했다.