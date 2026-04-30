‘일잘러’ 꿈꾸는 ‘일개미’들의 지침서

‘…기획 공식’ 검증된 55개 전략 정리

‘카피 수업’ 독자 설득할 작문 소개

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2026-04-30 14면

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아이디어가 없다, 기획서나 보고서의 논리가 약하다, 고객이 진짜 원하는 게 무엇인지 명확히 파악하지 못하고 있다, 시장 분석이 제대로 돼 있지 않다.일을 하다 보면 항상 부딪치는 문제들이다. 직장에서 사랑받는 ‘일머리’가 좋은 사람, ‘일잘러’(일 잘하는 사람)들의 공통점은 뛰어난 기획력과 핵심을 찌르는 글쓰기다. 일잘러의 요소를 갖추게 도와주는 신간들이 나왔다.‘최소한의 기획 공식’(왼쪽)은 실무에서 마주하는 문제들을 쉽게 풀 수 있는 여러 유명 기획자, 마케터, 사업가들이 사용했던 프레임워크와 검증된 공식을 모은 책이다.수학의 정석, 바둑의 정석처럼 비즈니스에도 수백년간 검증된 공식이 있다. 어떤 상황에서 어떤 수를 놓아야 하는지 수많은 사람이 부딪히고 다듬어온 답이 있다. 경영학 교수, 기획자, 현장 실무자 등 각 분야 전문가들이 수년간 머리를 맞대고 실제 현장에서 성공적으로 사용할 수 있는 방법 55가지를 정리했다.브레인스토밍, 마인드맵, SWOT(강점·약점·기회·위협) 분석, STP(시장 세분화·타깃 선정·포지셔닝) 분석, 4P(제품·가격·유통·판매) 전략 등 기획, 마케팅을 한다면 꼭 필요한 핵심 도구를 비롯해 실제 비즈니스 현장에서 대박 아이템을 낸 도구까지 폭넓게 다룬다.‘카피 수업’(오른쪽)은 독자를 설득하고 마음을 움직일 수 있는 17가지 핵심 기술을 설명한다. 카피라고 하면 흔히 광고를 떠올리지만 실제 ‘카피라이팅’은 기업, 정부 기관, 비영리 단체 등에서 아이디어를 확산하고 참여를 끌어내는 한편 읽는 이의 마음을 움직이게 만들기 위한, 직장인에게 꼭 필요한 글쓰기 기술이다. 실제로 이 책은 기존 카피라이팅 관련 책들과 달리 글쓰기 관점을 강조하고 실제 업무에 어떻게 적용할지를 알려준다.