“순간 선택이 중요” 호서대 이종원 교수 ‘타이밍의 기술’ 출간

이미지 확대 신간 타이밍의 기술. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 신간 타이밍의 기술. 호서대 제공

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호서대학교는 기술경영전문대학원 이종원 교수가 신간 ‘타이밍의 기술(The Art of Timing)’을 출간했다고 23일 밝혔다.이 책은 성과를 개인의 능력과 노력 중심으로 설명해 온 기존 관점에서 벗어나 ‘시기’라는 변수를 통해 성공과 실패를 새롭게 해석했다.이 교수는 “책은 복잡계 이론과 다양한 사례를 바탕으로 성과가 개인 역량만으로 결정되지 않으며 적절한 시기와 환경이 맞물릴 때 비로소 실현된다는 점을 설명한다”며 “실패 역시 단순한 부족이 아니라 아직 시기가 무르익지 않은 상태일 수 있다는 관점을 제시한다”고 설명했다.그는 책에서 조급함에 기반한 선택보다 흐름을 읽고 기다리는 태도가 하나의 전략이 될 수 있음을 강조한다.성과를 만들어내는 과정에서 중요한 것은 노력의 양이 아니라 상황을 읽고 적절한 순간을 포착하는 판단력이라는 점을 설득력 있게 풀어냈다.이 교수는 대한민국 1세대 소셜 네트워크 서비스인 싸이월드 공동 창업자로 미니홈피와 도토리 시스템을 기획하며 국내 인터넷 산업의 흐름을 이끈 인물이다.그는 “성과는 개인의 역량만으로 설명되지 않는다. 흐름을 읽고 적절한 시점을 판단하는 능력이 불확실한 시대를 살아가는 중요한 경쟁력”이라고 말했다.