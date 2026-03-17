시인 전종옥, 두 번째 동시집 ‘유치원 안 가는 날’ 출간

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

시인 전종옥, 두 번째 동시집 ‘유치원 안 가는 날’ 출간

김형우 기자
김형우 기자
입력 2026-03-17 13:32
수정 2026-03-17 13:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

할머니의 시, 이모의 그림, 손주의 이야기

이미지 확대
시인 전종옥의 두 번째 동시집 ‘유치원 안 가는 날’
시인 전종옥의 두 번째 동시집 ‘유치원 안 가는 날’


유치원에 가지 않는 날, 아이에게 그 하루는 작은 모험이다. 평소와 다른 아침의 설렘, 집 안 구석구석에서 발견하는 사소한 기쁨과 궁금증. 어른에게는 까맣게 잊힌 그 감정을, 동시로 불러냈다.

전종옥 시인이 두 번째 유아 동시집 ‘유치원 안 가는 날’(브로콜리숲)을 냈다. 50여 편의 작품을 2부로 나눠 담은 이 시집은 아이의 눈높이에서 세상을 바라보는 시선으로 가득하다. 아이의 행동과 입말에서 시적인 순간들을 포착하여 쉽고 간결한 언어로 담아냈다는 평을 받는다.

이 동시집이 특별한 까닭은 한 가족의 합작이라는 데 있다. 시의 주인공은 네댓 살 손주다. 할머니인 전종옥 시인이 손주의 모습에서 시적 순간을 길어 올려 동시를 썼고, 전 시인의 딸이자 아이의 이모인 이유가 작가가 그림을 입혔다. 할머니가 쓰고, 이모가 그리고, 손주가 주인공이 된 셈이다. 한 가족의 일상이 고스란히 한 권의 책으로 엮인 것, 이것이 이 동시집이 지닌 가장 큰 울림이다.

이미지 확대
전종옥 시인
전종옥 시인


전종옥 시인은 한국방송통신대학교 대학원 문예창작콘텐츠학과를 졸업하고 시집 ‘아프리카 개구리’와 동시집 ‘누가 훔쳐 갈까?’를 펴낸 바 있다. 동서문학상 수상, 아르코문학창작기금 수혜 이력의 소유자이기도 하다. 현재 언어문화연구회 회원으로 활동 중인 그는, 신선한 시어로 고정관념을 탈피해 유아의 시선으로 세상을 담아내는 시인으로 평가받고 있다.
김형우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이 동시집의 특별한 점은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로