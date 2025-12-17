알라딘 온라인 접속 ‘한때 먹통’…“해킹 전혀 없어”

이미지 확대 알라딘 서점 사이트가 17일 오후 서비스가 일시 중단됐다. 이날 밤에도 여전히 ‘서비스 점검’ 문구가 떠 있다.

국내 대형 서점 중 하나인 알라딘 사이트가 17일 오후 약 4시간 동안 먹통이 됐다. PC 홈페이지는 오후 1시 30분부터 4시까지, 모바일 앱은 오후 1시부터 5시까지 도서 구매와 전자책 열람 등 이용이 모두 멈췄다.알라딘 측은 이날 “서버 하드웨어 이슈에 대한 긴급 점검을 진행하고 있다”고 공지했고 오후 5시 17분쯤 홈페이지부터 차례대로 복구됐다.알라딘은 “서비스 장애는 DB 서버의 램(RAM) 하드웨어 고장으로 인해 발생했다”며 “해당 서버는 이중화 구성으로 운영 중이나 구성상의 문제로 자동 복구가 정상적으로 동작하지 않아 일시적인 서비스 장애가 발생했다”고 밝혔다.일각에서 제기된 해킹 우려에 대해선 “외부 침입하고는 무관하다. 해킹은 전혀 없었다”고 전했다.알라딘은 2023년 한 고교생에게 시스템을 해킹당해 전자책 72만권이 유출됐고 이 중 5000권에 육박하는 전자책들이 텔레그램에 유포돼 출판사들의 피해로 이어졌다. 이후 알라딘은 콘텐츠를 구매한 사람만 볼 수 있도록 한 디지털 저작권 관리기술(DRM)을 암호화하고 이를 해제할 수 있는 복호화 키를 보완하는 등 조처를 해왔다.