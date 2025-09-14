가을엔 도서관서 행복한 책읽기… 가을엔 도서관서 시네마 콘서트

오는 20일 한라도서관서 ‘꿈바당 벨꼿도서관 시네마 콘서트’

28일엔 책문화동아리 축제 ‘서로를 북(BOOK) 돋다!’ 개최

가을이 시나브로 오는 가운데 한라도서관에서 가을밤 시네마 콘서트가 열린다.제주도 한라도서관과 제주꿈바당어린이도서관은 오는 20일 오후 6시부터 8시 30분까지 한라도서관 야외잔디마당에서 ‘꿈바당 벨꼿도서관 시네마 콘서트’를 운영한다고 14일 밝혔다.꿈바당 벨꼿도서관은 5월부터 매달 열리는 행사로, 9월은 한라도서관과 꿈바당어린이도서관, 제주콘텐츠진흥원 3개 기관이 협업해 복합형 북 버스킹 행사로 마련했다.오후 6시부터 40분간 진행되는 이야기극장에서는 꿈바당이야기샘 동아리에서 ‘떡이 최고야’, ‘전놀이’, ‘추석에도 세배할래요’ 등을 선보인다. 오후 7시엔 싱어송라이터 류준영이 감성적인 음악을 들려주는 북 버스킹이 열리며, 시네마 콘서트에는 제니크 퀸텟이 연주하는 영화 OST를 연주한다. 시네마 콘서트에서는 ‘어벤져스’, ‘알라딘’, ‘타이타닉’, ‘하울의 움직이는 성’ 등 명작 영화 주제곡이 연주돼 도민에게 특별한 감동을 선사할 예정이다.이외에도 제주도민 추천도서 ‘빛나는 100책’과 국회 의정정보센터 자료도 함께 소개돼 책과 음악, 영화를 잇는 문화의 장을 더욱 풍성하게 만든다.또한 한라도서관은 ‘2025 독서의 달’을 맞아 도민의 독서 의욕을 고취하고 지역 독서문화 공동체 확산을 위한 책문화동아리 축제 ‘서로를 북(BOOK) 돋다!’를 오는 28일 도서관 일원에서 개최한다.지역 책문화 동아리와 공공·작은도서관, 동네책방 등이 다양하게 참여하는 이번 축제에는 ▲명작 그림책 공연 ‘브레멘 음악대’ ▲출판평론가 한미화 작가와 함께하는 도민 참여형 북토크 ▲책문화 동아리 체험·전시 부스 확대 ▲어린이 눈높이에 맞춘 ‘북적북적 어린이 플리마켓’ ▲제주어로 듣는 동화 ‘어르신이 들려주는 제주어 이야기’ ▲책문화 동아리 현장가입 이벤트 ▲그림책 버스킹 등 모든 세대가 참여할 수 있는 다양한 콘텐츠로 구성돼 가족 단위 관람객의 호응이 기대된다.양애옥 한라도서관장은 “책문화 동아리 축제는 물론 책과 음악, 영화가 함께 어우러지는 야외 프로그램을 통해 도서관의 새로운 역할을 제안하고 도민에게 문화 향유의 기회를 제공해 독서문화가 한층 더 깊고 넓어지길 기대한다”고 말했다.