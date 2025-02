책 ‘STOP THE STEAL’, 베스트셀러 1위…지난주 대비 51계단 상승

이미지 확대 교보문고 2월 2주 차 베스트셀러 종합 1위에 오른 ‘STOP THE STEAL’. 교보문고 누리집 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 교보문고 2월 2주 차 베스트셀러 종합 1위에 오른 ‘STOP THE STEAL’. 교보문고 누리집 갈무리.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제21대 총선과 관련한 대법원의 판결문을 비판한 책 ‘STOP THE STEAL’이 베스트셀러 종합 1위에 올랐다.교보문고가 집계한 2월 2주 차 베스트셀러 순위에 따르면 책 ‘STOP THE STEAL’은 전주 대비 51계단 상승해 종합 1위에 올랐다. 책은 2020년 4·15 총선에서 인천 연수구을에 출마한 민경욱 전 미래통합당 의원을 대리했던 변호사 4인이 선거무효소송과 관련해 대법원의 판결문을 비판한 내용이 담겼다.구매 비중으로는 남성이 55.6%로 여성(44.4%)보다 다소 높았다. 연령별로는 30대(27.1%)와 40대(27.1%)가 가장 많았다. 50대(21.1%), 60대 이상(13.5%)이 뒤를 이었다.14주 연속 종합 1위를 한 한강의 ‘소년이 온다’을 비롯해 ‘초역 부처의 말’, ‘채식주의자’는 한 계단씩 하락했다.■2월 2주 차 교보문고 베스트셀러1. STOP THE STEAL2. 소년이 온다3. 초역 부처의 말(2500년 동안 사랑받은)4. 채식주의자5. 급류(오늘의 젊은 작가 40)(양장본 Hardcover)6. 모순(양장본 Hardcover)7. 행동하지 않으면 인생은 바뀌지 않는다8. 작별하지 않는다9. 어른의 행복은 조용하다10. 조국의 함성