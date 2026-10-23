‘억’ 소리 이어지는 BTS 뮤비…‘2.0’은 2억뷰, 멤버 정국 ‘3D’는 3억뷰

이미지 확대 2억뷰를 돌파한 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘2.0’ 뮤직비디오 캡처화면 닫기 이미지 확대 보기 2억뷰를 돌파한 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘2.0’ 뮤직비디오 캡처화면

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그룹 방탄소년단(BTS) 노래 ‘2.0’의 뮤직비디오가 지난 22일 유튜브 조회수 2억회를 돌파했다. 멤버 정국의 두 번째 솔로 싱글 ‘3D’ 뮤직비디오도 유튜브 조회수 3억건을 넘어섰다.BTS 소속사인 빅히트뮤직은 지난 4월 공개된 ‘2.0’의 뮤직비디오가 6개월 만에 2억뷰를 달성해 수록곡 중 가장 빠른 속도를 보였다고 23일 밝혔다. ‘2.0’은 지난 3월 20일 발매한 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 수록곡이다. 변칙적인 리듬이 인상적인 힙합 장르의 곡이다. 변화와 성장을 거쳐 새 국면에 들어선 방탄소년단을 노래했다. 뮤직비디오는 박찬욱 감독 영화 ‘올드보이’ 속 ‘장도리 액션 신’을 오마주했다.멤버인 정국의 ‘3D’ 뮤직비디오도 이날 오전 2시 10분께 3억뷰를 돌파했다. 지난 2023년 9월에 발매된 지 3년 만이다. 정국의 뮤직비디오가 3억뷰를 돌파한 것은 정식 솔로 데뷔곡 ‘세븐’(Seven)에 이어 이번이 두 번째다. ‘3D’는 타격감 있는 리듬과 귀를 사로잡는 사운드가 특징인 알앤비(R＆B) 팝 곡이다. 발매 당시 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 5위로 데뷔해 9주간 진입했다.