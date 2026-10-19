“널 성추행할거야, 바지를…” 이게 드라마 대사라고? 시청자들 경악

KBS2TV 토일드라마 ‘너 말고 다른 연애’

“성추행이 협박 수단? 女 대사면 괜찮나”

이미지 확대 18일 방송된 KBS2TV 토일드라마 ‘너 말고 다른 연애’에서 여주인공 이미도(안은진)이 남성에게 “너를 성추행할거야”라고 윽박지르는 장면이 나왔다. 자료 : KBS 드라마 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 18일 방송된 KBS2TV 토일드라마 ‘너 말고 다른 연애’에서 여주인공 이미도(안은진)이 남성에게 “너를 성추행할거야”라고 윽박지르는 장면이 나왔다. 자료 : KBS 드라마 유튜브

이미지 확대 18일 방송된 KBS2TV 토일드라마 ‘너 말고 다른 연애’에서 여주인공 이미도(안은진)이 남성에게 “너를 성추행할거야”라고 윽박지르는 장면이 나왔다. 자료 : KBS 드라마 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 18일 방송된 KBS2TV 토일드라마 ‘너 말고 다른 연애’에서 여주인공 이미도(안은진)이 남성에게 “너를 성추행할거야”라고 윽박지르는 장면이 나왔다. 자료 : KBS 드라마 유튜브

세줄 요약 KBS2 토일드라마에서 여주인공이 상대를 제압하려고 “성추행할 거야”라고 말하는 장면이 나와 논란이 됐다. 시청자들은 성추행을 협박 수단처럼 쓴 설정이 부적절하다며 비판했고, 제작진과 방송사의 검수 부실도 지적했다. 여주인공의 성추행 협박 대사 논란

시청자들, 부적절한 설정 강한 비판

제작진·방송사 검수 부실 지적 확산

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지상파 방송사의 주말 드라마에서 여주인공이 남성에게 “널 성추행할 거야”라고 말하는 장면이 등장해 시청자들이 경악했다. 다투는 상황에서 상대방을 제압하기 위해 성추행을 언급한 것인데, 시청자들 사이에서는 부적절하다는 비판이 쏟아진다.19일 방송가에 따르면 문제의 장면은 전날 방송된 KBS2TV 토일드라마 ‘너 말고 다른 연애’에서 등장했다.여주인공 이미도(안은진)가 자신과 정서적으로 가까워진 로펌 변호사 한태승(이주안)과 동료 변호사 간의 갈등에 끼어들어 한태승을 돕는 장면이었다.동료 변호사는 한태승에게 “그쪽이랑 같은 변호사라는 게 수치스러웠다”, “하긴 사람도 죽여 봤는데 개XX 짓은 쉬웠겠다”며 모욕에 가까운 말을 퍼부었다.이에 한태승이 동료 변호사에게 달려들려 하자 이미도가 이를 막아세웠다. 이어 동료 변호사에게 “나는 1분 후에 너를 성추행할 거야. 당장 안 꺼지면 무슨 일이 있어도 네 바지를 벗겨서 개망신을 줄 거야”라고 윽박질렀다.이어 “이 악물고 덤비면 너 하나쯤 속옷까지 벗기는 건 일도 아니다. 진짜야, 나 힘세”라며 동료 변호사를 밖으로 몰아냈다.해당 장면을 둘러싸고 온라인 커뮤니티에서는 “성추행을 수단으로 협박한다는 대사”라는 비판이 쏟아졌다.한 네티즌은 “널 성추행하겠다며 협박하는 대사가 제작진과 방송사 가운데 어느 누구의 문제 제기나 검수 없이 전파를 탔다는 게 믿을 수 없다”며 놀라워했다. 또 다른 네티즌은 “다른 사람을 도와주는 멋진 주인공을 묘사하는 장치로 성추행이 사용된 게 황당하다”고 지적했다.이러한 대사를 남자 배우가 하면 성폭력이고, 여자 배우가 하면 성폭력이 아니냐는 일침도 있었다. 또 다른 네티즌은 “여주인공이 저런 대사를 하면 쿨하고 당차 보일 줄 알았나”면서 “성별이 어떻게 됐든 성추행은 범죄”라고 일갈했다.해당 장면을 편집해 올린 KBS 드라마 공식 유튜브 채널 영상에도 “이런 대사는 정말 아니다”, “세상에 어떻게 이런 대사가” 등의 댓글이 달렸다.‘너 말고 다른 연애’는 배우 서강준과 안은진이 ‘장기 연애’ 커플로 호흡을 맞춰 방영 전부터 주목받았다. 그러나 내달 1일 종영을 앞두고 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 1.8%를 기록하며 부진한 상황이다.