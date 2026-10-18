“어떤 상황에서든…” ‘김민석 당대표님’에 무대에서 내려온 흰, 입장 밝혔다

순천 장류축제 축하공연 무대에 김민석 올라

공연하던 흰, 공연 도중 무대에서 퇴장

민주 “사전 조율 없었던 과잉 의전”

이미지 확대 가수 흰(HYNN·박혜원). 자료 : 흰 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 가수 흰(HYNN·박혜원). 자료 : 흰 인스타그램

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 15일 전북 순창군에서 열린 제21회 순창장류축제 개막식 축하공연에서 가수 흰(HYNN·박혜원)의 공연 도중 무대에 올랐다. 자료 : 유튜브 ‘신호등TV’ 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 15일 전북 순창군에서 열린 제21회 순창장류축제 개막식 축하공연에서 가수 흰(HYNN·박혜원)의 공연 도중 무대에 올랐다. 자료 : 유튜브 ‘신호등TV’

세줄 요약 전북 순창군 축제 축하공연에서 가수 흰의 무대가 주최 측 개입으로 중단되고 김민석 더불어민주당 대표가 올라 논란이 됐다. 흰은 라이브 공연 중 다양한 상황이 생긴다며 앞으로도 최선을 다해 노래하겠다고 했고, 민주당과 김 대표는 사과와 해명을 내놨다. 순창 장류축제 공연 중 흰 무대 중단 논란

김민석 대표 무대 인사로 관객 불편 발생

흰·민주당·주최 측 잇단 사과와 해명

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전북 순창군의 지역 축제 축하공연에서 주최 측이 가수 흰(HYNN·박혜원)의 공연을 중간에 끊고 김민석 더불어민주당 대표를 무대에 오르게 한 것과 관련, 흰이 입장을 밝혔다.흰은 18일 소속사 뉴오더 엔터테인먼트를 통해 “라이브 공연을 하다 보면 다양한 상황들이 생긴다”며 “앞으로도 어떤 상황에서든 최선을 다해 노래하겠다”고 밝혔다.민주당도 ‘과잉 의전’으로 인해 흰과 관객들에게 불편한 상황이 생겼다고 설명하면서, 김 대표의 의사와는 무관하며 사전 조율된 일도 아니었다고 해명했다.신현영 민주당 대변인은 이날 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 “당시 김 대표는 공연이 진행 중인 만큼 무대에 올라 인사하지 않겠다는 의사를 명확히 밝혔다”면서 “공연장 주변을 둘러보던 중 사회자의 갑작스러운 호명을 받았고, 공연의 흐름을 끊을 수 없기에 어쩔 수 없다는 판단으로 무대에 오르게 됐다”고 설명했다.이어 “평소 마이크를 잡으면 길게 발언하는 김 대표의 특성과 달리 짧게 인사말을 마치고 내려온 것 역시 공연에 미치는 영향을 최소화하려는 취지가 명백하다”고 부연했다.그러면서도 “예상하지 못한 상황이었다는 설명만으로 공연 중단의 부적절함이나 관객의 불편이 해소되는 것은 아니다”라며 “공연자의 무대와 관객의 관람은 존중받아야 하며, 정치인의 인사나 의전이 그보다 앞설 수 없다”고 강조했다.앞서 지난 15일 순창군 순창전통고추장민속마을 주무대에서 열린 ‘제21회 순창장류축제’ 개막식 축하공연에서 흰은 두 곡을 부른 뒤 다음 곡을 준비하는 상황에서 주최 측의 개입으로 무대에서 내려왔다.사회자가 돌연 “중간에 들어오는 게 아니지만 엄청난 팬 한 분이 계신다”며 “김민석 당대표님을 모시겠다”고 외쳤고, 이에 흰은 자리를 피한 뒤 김 대표가 무대에 올라와 마이크를 잡았다.김 대표는 “순창은 장맛과 사람이 좋고, 정부에서 일하는 정동영 장관의 고향이자 박희승 의원의 지역구여서 좋다”며 여당 정치인들을 언급했다. 김 대표가 인사를 마치고 내려간 뒤 흰은 다시 무대에 올라 나머지 세 곡을 불렀다.해당 공연을 생중계한 유튜브 영상 등이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산했고, 네티즌들은 “가수에게 무례했다”며 주최 측의 ‘과잉 의전’을 비판하는 한편 김 대표를 향해서도 “거절했어야 하는 게 아니냐”고 목소리를 높였다.이에 국민의힘은 김 대표가 가수의 무대에 ‘갑질 난입’했다며 공세를 폈다. 최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “김 대표가 지역 축제에서 가수의 무대를 강제로 중단시키고 난입하는 황당한 촌극을 벌였다”면서 “한창 열창하던 초대 가수는 쫓기듯 무대 아래로 물러나야 했다”라고 지적했다.최 원내수석대변인은 “주권자인 국민의 소중한 문화 향유권마저 권력의 발아래 두겠다는 오만함의 극치”라며 김 대표를 향해 “축제를 망치고 무대를 모욕한 사태에 대해 관객 앞에 당장 무릎 꿇고 사과하시라”고 목소리를 높였다.김 대표는 이날 자신의 SNS를 통해 “순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다”며 사과의 뜻을 밝혔다.주최 측도 사과했다. 윤영식 순창장류축제위원회 위원장은 입장문을 통해 “당일 주최 측 착오로 공연 도중 내빈 인사가 이뤄졌다”며 “멋진 무대를 준비하고 열정적으로 공연을 이어가던 박혜원 가수와 팬 및 관람객 여러분께 진심으로 사과드리며, 의도치 않은 논란을 빚은 점에 대해 김 대표께도 사과드린다”고 전했다.