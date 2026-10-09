“홍명보 나가” 외쳤던 김영광, ‘보복 운전 무혐의’ 고개 숙였다…“운전습관 반성”

“전 축구 국가대표 보복운전 불송치”

“터널에서 굉음 내며 추월, 차선 오가며 위협”

경찰·검찰 “고의 가진 보복운전 증거 부족”

이미지 확대 전 국가대표 골키퍼 김영광이 “홍명보 나가”를 외치고 있다. 틱톡 오리지널 라이브 프로그램 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’ 닫기 이미지 확대 보기 전 국가대표 골키퍼 김영광이 “홍명보 나가”를 외치고 있다. 틱톡 오리지널 라이브 프로그램 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’

이미지 확대 축구 국가대표 출신인 유튜버 겸 방송인 김영광이 지난 3월 서울 마포구의 한 터널에서 택시를 상대로 보복 운전을 한 혐의로 경찰 조사를 받았으나 혐의없음 처분을 받고 불송치됐다. 자료 : SBS 닫기 이미지 확대 보기 축구 국가대표 출신인 유튜버 겸 방송인 김영광이 지난 3월 서울 마포구의 한 터널에서 택시를 상대로 보복 운전을 한 혐의로 경찰 조사를 받았으나 혐의없음 처분을 받고 불송치됐다. 자료 : SBS

이미지 확대 전 축구 국가대표 김영광이 자신의 유튜브 채널을 통해 “대한축구협회에 계신 분들 중 스스로 문제가 있다고 생각하시는 분들은 나가달라”고 강하게 비판했다. 자료 : 유튜브 ‘나 김영광이오’ 닫기 이미지 확대 보기 전 축구 국가대표 김영광이 자신의 유튜브 채널을 통해 “대한축구협회에 계신 분들 중 스스로 문제가 있다고 생각하시는 분들은 나가달라”고 강하게 비판했다. 자료 : 유튜브 ‘나 김영광이오’

세줄 요약 전 축구대표 김영광이 보복운전 혐의로 조사를 받았지만 불송치·혐의없음 처분을 받았다. 그는 법적 판단과 별개로 자신의 운전 방식이 타인에게 불안과 불편을 줄 수 있었다며 SNS에서 고개를 숙였고, 앞으로는 순간 판단보다 안전을 우선하겠다고 밝혔다. 보복운전 혐의 조사 뒤 무혐의 처분

김영광, 운전 습관과 판단 반성 표명

법적 판단과 별개로 안전 우선 강조

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전 축구 국가대표 선수가 보복 운전 혐의로 경찰 조사를 받았으나 무혐의 처분을 받은 사실이 언론에 보도된 가운데, 해당 선수로 지목된 김영광(43)이 “제 운전 습관을 더욱 엄격하게 돌아보겠다”며 고개를 숙였다.김영광은 9일 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 “경찰 조사에 성실히 임했으며 현재까지 불송치 및 혐의없음 처분을 받았다”며 이같이 밝혔다.그는 “당시 상황에 대한 법적 판단과는 별개로 제 운전 방식이 다른 분들께 불안감이나 불편함을 줄 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다.이어 “이번 일을 겪으며 운전 중 제 판단과 행동을 되돌아보게 됐다”며 “어떤 상황에서도 순간적인 판단이 안전보다 앞서서는 안 되며, 도로 위에서는 다른 사람의 안전과 입장까지 고려해야 한다는 점을 다시 한번 깨달았다”고 덧붙였다.전날 SBS는 전 축구 국가대표 선수에게 보복운전을 당했다며 경찰에 신고했지만 해당 선수가 ‘혐의없음’ 처분을 받았으며, 검찰에 이의 신청했지만 검찰도 불기소 처분했다는 택시기사 A씨의 제보를 보도했다.A씨는 지난 3월 서울 마포구의 한 터널을 향해 직진하는 상황에서 터널 방향으로 우회전해 자신의 뒤에 있던 한 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 돌연 굉음을 내며 터널 안에서 자신을 추월했다고 주장했다.A씨는 “SUV가 2차로로 갔다가 3차로 앞으로 끼어들었다”면서, 공포감을 느껴 상향등을 켜고 경고했지만 해당 SUV는 터널을 빠져나갈 때까지 위협적으로 운전했다고 말했다.경찰은 차량을 이용한 특수협박 혐의로 SUV 차주인 B씨를 수사했지만, 위협하려는 고의를 가진 보복 운전으로 보기에는 증거가 부족하다며 지난 6월 불송치했다.이어 검찰도 “의도적으로 위해를 가하려 한 점이 명백하지 않고 공포심을 일으키기 충분하지 않다”며 불기소 처분했다.다만 전문가들은 보복 운전 여부에 대한 판단 기준이 모호하며, B씨의 운전에 대해 고의가 있다고 볼 여지가 상당하다는 의견을 제시했다.네티즌들은 해당 SUV의 차종과 색상을 근거로 B씨가 김영광이 아니냐는 의혹을 제기했고, 이에 김영광은 자신이 맞다고 밝혔다.2002년 전남드래곤즈에서 프로 데뷔한 김영광은 울산 현대(현 울산 HD)와 경남 FC, 서울 이랜드, 성남 FC에서 활약했다.2003년 U20(20세 이하) 대표팀 주전 골키퍼로 이름을 알린 뒤 2004 아테네 올림픽과 2006 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 독일, 2007 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 인도네시아·말레이시아·태국·베트남, 2010 FIFA 월드컵 남아공 대표팀에 승선했다. A매치 출전 기록은 17경기 15실점이다.은퇴 후 유튜버 겸 방송인으로 활발하게 활동하고 있는 그는 지난 2024년 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임을 둘러싸고 박주호 전 대한축구협회(KFA) 전력강화위원의 폭로가 터져 나오자 자신의 유튜브 채널을 통해 “지금 협회에 계시는 분들 중 스스로 생각했을 때 문제가 있다고 생각하시는 분들은 나가야 한다”고 강하게 비판해 이목을 끌었다.이어 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 홍명보호의 부진이 이어지자 한 온라인 생방송에서 “홍명보 나가”를 외쳐 축구팬들의 지지를 받았다.