“어서와 세상은 처음이지”…이승철 “할아버지 됐다”

세줄 요약 가수 이승철이 손자를 얻어 할아버지가 됐다. 소속사는 17일 이를 알렸고, 이승철은 SNS에 갓 태어난 손자 사진을 올리며 “저 오늘 할아버지 됐다”고 기쁨을 전했다. 그는 올해 데뷔 40주년을 맞아 전국투어 콘서트도 진행 중이다. 이승철, 손자 출생 소식 전하며 할아버지 등극

SNS에 손자 사진 공개, 기쁨과 환영 메시지

데뷔 40주년 맞아 전국투어 콘서트 진행

이미지 확대 가수 이승철. 자료 : KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 닫기 이미지 확대 보기 가수 이승철. 자료 : KBS ‘옥탑방의 문제아들’

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‘라이브의 황제’로 불리는 가수 이승철이 손자를 얻었다고 소속사 LSC가 17일 밝혔다.이승철은 전날 자신의 소셜미디어(SNS)에 갓 태어난 손자의 사진 2장을 올렸다.그는 “저 오늘 할아버지 됐다. 세상 첫 구경하는 내 손주 웰컴”이라며 기쁨을 드러냈다. 이어 자신의 노래 ‘인연’의 가사를 인용해 “눈을 떠 바라보아요”라고 적었다.그의 첫째 딸은 지난해 결혼했으며, 그는 딸의 웨딩드레스와 사위의 턱시도를 직접 고르고 결혼식의 모든 음악을 직접 만드는 등 딸 부부에게 애정을 드러내왔다. 이어 지난달 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연해 “올해 손주가 생긴다”고 밝힌 바 있다.1960년생으로 올해 59세인 그는 20세였던 1986년 밴드 부활의 2대 보컬로 데뷔했다.올해로 데뷔 40주년을 맞이한 그는 전국투어 콘서트 ‘더 보이스 : 이승철’(THE VOICE : LEE SEUNG CHUL)을 열고 있다.