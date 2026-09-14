르세라핌은 블리즈컨, 키키는 LCK…‘K팝-게임’ 공생이 트렌드

2018년 LoL 월드 챔피언십 결승…K/DA ‘팝스타’ 6.6억 조회수

“게임사는 외부 팬, 가수는 해외 팬 확보…세계관 중심 팬덤 공유”

이미지 확대 그룹 키키가 지난 13일 서울 송파구 KSPO돔에서 열린 2026 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 결승전 개막 행사에서 무대를 펼치고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 키키가 지난 13일 서울 송파구 KSPO돔에서 열린 2026 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 결승전 개막 행사에서 무대를 펼치고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 지난 12일(현지시간) 미국 캘리포니아 애너하임 컨벤션센터에서 열린 블리즈컨 2026의 한 참가자가 ‘르세라핌’이 적힌 갓을 쓰고 포즈를 취하고 있다. 블리자드 엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 12일(현지시간) 미국 캘리포니아 애너하임 컨벤션센터에서 열린 블리즈컨 2026의 한 참가자가 ‘르세라핌’이 적힌 갓을 쓰고 포즈를 취하고 있다. 블리자드 엔터테인먼트 제공

이미지 확대 그룹 뉴진스가 2023년 11월 19일 서울 고척스카이돔에서 열린 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 결승전 개막식에서 주제곡 ‘갓즈(GODS)’ 무대를 선보이고 있다. 라이엇 게임즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 그룹 뉴진스가 2023년 11월 19일 서울 고척스카이돔에서 열린 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 결승전 개막식에서 주제곡 ‘갓즈(GODS)’ 무대를 선보이고 있다. 라이엇 게임즈 제공

세줄 요약 르세라핌은 블리즈컨 폐막 무대에, 키키는 LCK 결승 오프닝에 올라 K팝과 게임의 결합이 홍보를 넘어 공연의 중심으로 확장됐다. 게임사는 스타를 행사 완성 요소로 활용하고, 팬덤은 서로의 무대로 더 넓게 연결되고 있다. 르세라핌, 블리즈컨 폐막 무대 장식

키키, LCK 결승 오프닝 세리머니 출연

K팝과 게임의 공생 마케팅 확산

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그룹 르세라핌이 미국 대형 게임 축제의 폐막 무대에 올랐다. 신인 그룹 키키는 서울에서 열린 국내 최대 e스포츠 결승전의 막을 열었다. 게임사가 K팝 스타를 단순한 홍보 모델이나 게임 속 캐릭터로 활용하던 데서 나아가, 대회와 축제를 완성하는 ‘공연의 중심’으로 끌어들이고 있다.르세라핌은 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 애너하임 컨벤션센터에서 열린 블리즈컨 2026 메인 스테이지의 피날레 무대에 섰다. 블리자드 엔터테인먼트가 주최하는 블리즈컨은 ‘스타크래프트’, ‘오버워치’, ‘디아블로’ 등 글로벌 흥행 게임 이용자들이 모이는 축제다. 르세라핌은 신곡 ‘메이드 마이 나이트’ 뮤직비디오를 블리자드와 공동 제작한 인연으로 행사에 참여했다. 2023년 곡 ‘퍼펙트 나이트’ 협업에 이은 두 번째 공동 제작이자 블리즈컨 출연이다.키키는 지난 13일 서울 송파구 KSPO돔에서 열린 ‘2026 우리은행 LCK 결승’ 오프닝 세리머니 무대를 장식했다. 이들은 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 시즌 노래 ‘리브 유어 마크 파트 2’와 결승 무대를 위해 제작된 ‘페인 인 더 다크’를 선보였다. e스포츠 결승이 경기만 보는 자리를 넘어 음악·공연·무대 연출이 어우러진 대형 라이브 쇼로 탈바꿈하는 흐름이다.게임과 K팝의 결합의 상징적 사례로는 2018년 라이엇 게임즈가 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십 결승 개막식에서 선보인 가상 걸그룹 ‘K/DA(케이디에이)’가 꼽힌다.그룹 i-dle(아이들)의 미연·소연과 미국 가수 매디슨 비어, 자이라 번스가 참여한 곡 ‘팝스타스’는 실제 가수와 게임 캐릭터의 증강현실(AR) 무대를 결합했다. 게임사가 K팝의 음악·안무·그룹 문법을 가져와 가상 아이돌을 만들고, 이를 게임 내 캐릭터 디자인으로 확장한 사례다. 이날 기준 ‘팝스타스’의 누적 조회수는 6억 6000만회를 넘겼다.최근에는 게임 내 협업이 실제 대형 행사의 공연으로 이어지고 있다. 뉴진스는 2023년 e스포츠 세계 대회 ‘리그 오브 레전드 월드 챔피언십’ 주제곡 ‘갓즈’를 부르고 서울 고척스카이돔 결승 개막 무대에 섰다. 올해 르세라핌과 키키의 무대도 게임 캐릭터가 K팝 문법을 빌리던 단계를 넘었다. 이는 실제 K팝 가수가 게임 축제와 e스포츠 경기의 현장성을 키우는 새 흐름으로 읽힌다.게임과 K팝의 시장 규모는 계속 상승하고 있다. 네덜란드 게임시장 조사업체 뉴주는 2025년 세계 게임시장 매출이 전년보다 9.1% 증가한 2016억달러(이날 환율로 약 271조 626억원)로, 처음 2000억달러를 넘었다고 지난 6월 집계했다. 한국콘텐츠진흥원은 지난해 12월 발간한 ‘2025 음악산업백서’에서 2024년 국내 음악산업 시장 규모를 전년보다 8.6% 증가한 약 13조 5000억원으로 추산했다.전문가들은 K팝과 e스포츠의 협업을 서로의 팬덤을 끌어오는 ‘공생 마케팅’으로 봤다. 김헌식 대중문화평론가는 “게임사는 K팝 걸그룹의 화제성과 팬덤을 통해 게임에 익숙하지 않은 이용자에게도 대회와 브랜드를 알릴 수 있다”며 “기획사는 글로벌 e스포츠 무대를 통해 해외 팬층을 넓힐 수 있다”고 진단했다.정덕현 대중문화평론가는 두 산업의 콘텐츠 문법이 닮았다는 점에 주목했다. 그는 “K팝은 세계관을 중심으로 움직이는 특성이 있어 게임산업과 연결되는 지점이 많다”며 “게임처럼 특정 콘텐츠를 깊이 파고들고 함께 즐기는 팬덤 문화가 K팝과 맞물리면서, 협업 공연도 단순한 화제성을 넘어 공동의 콘텐츠 경험으로 자리 잡을 것”이라고 분석했다.