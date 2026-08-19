“오디세이 아이맥스 명당 10만원”…암표 보이면 제보하세요

세줄 요약 영진위가 크리스토퍼 놀런 감독 신작 ‘오디세이’ 개봉 뒤 아이맥스 등 특별관 티켓이 10만원대에 거래되는 암표 확산에 대응해 제보를 상시 접수한다. 중고거래 플랫폼과 소셜미디어의 판매 게시물, 매크로 의심 예매 사례가 대상이다. 오디세이 특별관 암표 10만원대 거래 확산

영진위, 아이맥스·돌비 시네마 제보 상시 접수

매크로 의심 예매·판매 자료 제출 안내

이미지 확대 ‘오디세이’ 관객 500만명도 돌파…400만 달성 하루 만에 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’가 관객 수 500만명을 돌파한 17일 서울의 한 영화관에 오디세이 예고편이 나오고 있다. 배급사 유니버설 픽쳐스는 이날 오전 ‘오디세이’의 관객 수가 500만명을 넘어섰다고 밝혔다. 지난 5일 개봉한 이후 13일 차에 달성한 기록으로, 전날 400만명을 돌파한 지 하루 만이다. 2026.8.17 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘오디세이’ 관객 500만명도 돌파…400만 달성 하루 만에 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’가 관객 수 500만명을 돌파한 17일 서울의 한 영화관에 오디세이 예고편이 나오고 있다. 배급사 유니버설 픽쳐스는 이날 오전 ‘오디세이’의 관객 수가 500만명을 넘어섰다고 밝혔다. 지난 5일 개봉한 이후 13일 차에 달성한 기록으로, 전날 400만명을 돌파한 지 하루 만이다. 2026.8.17 연합뉴스

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크리스토퍼 놀런 감독의 신작 ‘오디세이’ 개봉 이후 아이맥스(IMAX) 등 특별관 티켓이 10만원대에 거래되는 등 암표가 기승을 부리자 영화진흥위원회가 대응에 나섰다.영진위는 영화관 입장권 부정거래 실태를 파악하고 관객 피해를 예방하기 위해 특별관 입장권 암표 관련 제보를 상시 접수한다고 19일 밝혔다.최근 ‘오디세이’ 개봉을 계기로 아이맥스 등 인기 특별관 티켓에 웃돈을 붙여 판매하는 사례가 잇따르면서 관객들의 불만이 커지고 있다. 일부 티켓은 중고거래 플랫폼 등에서 10만원대에 판매되는 것으로 전해졌다.한 판매자가 같은 상영 회차의 티켓을 10장 넘게 판매하는 등 매크로 프로그램을 이용한 대량 예매가 의심되는 사례도 확인됐다.영진위는 아이맥스뿐 아니라 돌비 시네마 등 국내 영화관 특별관을 대상으로 암표 관련 제보를 받는다.중고거래 플랫폼이나 소셜미디어에서 암표 판매 게시물을 발견하거나 반복 입력을 통해 티켓을 대량으로 사들이는 매크로 프로그램 사용이 의심되는 예매 사례를 확인한 경우 제보할 수 있다.제보하려면 영화명과 상영관, 상영 일시, 좌석 정보 등을 적고 암표 판매 게시물이나 판매자와의 대화 내역 등 관련 자료를 첨부해 영진위 제보 접수용 이메일로 제출하면 된다.영진위 공정성장센터는 “일부 암표상의 부당 이득 취득 행위는 영화 관객의 정당한 관람 기회를 박탈하고 산업 전반의 신뢰를 훼손하는 심각한 문제”라며 적극적인 제보를 당부했다.접수된 자료는 영화관 암표 거래 실태를 파악하고 향후 암표 근절 대책을 마련하기 위한 기초자료로 활용될 예정이다.