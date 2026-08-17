스트레이 키즈, ‘빌보드 200’ 9연속 1위...‘비틀스’ 이어 역사상 2위

롤링스톤스와 동률…K팝 가수 중 최다

“미국 내 판매량 전보다 25% 증가”

이미지 확대 그룹 스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 그룹 스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

세줄 요약 스트레이 키즈가 새 미니앨범 ‘디스 앤드 댓’으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 정상에 오르며 통산 9번째 1위를 달성했다. K팝 가수 가운데 최다 기록이며, 그룹 기준으로는 비틀스에 이어 역대 2위다. 새 미니앨범으로 빌보드 200 통산 9번째 1위

K팝 최다 연속 1위, 그룹 기준 역대 2위 기록

첫 주 유닛 36만9000장, 미국 최고 판매량

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그룹 스트레이 키즈가 새 미니앨범 ‘디스 앤드 댓’(THIS ＆ THAT)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 통산 9번째 정상에 올랐다.빌보드는 16일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 ‘디스 앤드 댓’이 오는 22일 자 ‘빌보드 200’ 1위로 데뷔한다고 밝혔다. 스트레이 키즈는 2022년 3월 미니앨범 ‘오디너리’로 처음 정상에 오른 이래 ‘파이브스타’, ‘락스타’, ‘카르마’, ‘두 잇’ 등 9개 작품을 연속으로 1위에 올렸다. 빌보드 메인 앨범 차트에서 첫 정상을 차지한 뒤 약 4년 5개월 만에 이룬 기록으로, K팝 가수 중 최다이다.빌보드는 “스트레이 키즈가 그룹 가운데 역사상 두 번째로 많은 ‘빌보드 200’ 1위 기록을 보유하게 됐다”고 설명했다. 영국 록밴드 롤링스톤스와 함께 그룹 기준 역대 공동 2위로, 19회 1위를 차지한 비틀스의 뒤를 잇는 기록이다.‘디스 앤드 댓’은 차트 집계 기간 36만 9000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 이 가운데 실물·디지털 앨범 판매량은 35만 7000장으로 스트레이 키즈의 미국 내 역대 최고 주간 판매량을 찍었다. 스트리밍 환산 앨범 판매량은 1만 1000장, 디지털 음원 다운로드 환산 판매량은 1000장으로 집계됐다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 “발매 첫 주 미국에서 기록한 앨범 유닛이 전작보다 약 25% 증가했다”고 이날 밝혔다.신보는 스트레이 키즈가 틀에 얽매이지 않고 원하는 것을 해나가는 대범한 태도와 자신감을 담았다. 동명 타이틀곡 ‘This ＆ That’을 포함해 8곡이 실렸다. 팀 내 프로듀싱 팀 ‘쓰리라차’의 멤버 방찬·창빈·한이 수록된 전곡의 작업에 참여했다.