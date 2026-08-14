미국인 둘 중 한 명은 “BTS 호감”

이미지 확대 방탄소년단(BTS)이 지난 4월 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 ‘아리랑’ 공연을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단(BTS)이 지난 4월 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 ‘아리랑’ 공연을 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국인 둘 중 한 명은 그룹 방탄소년단(BTS)에게 호감이 있는 것으로 집계됐다.14일 BTS 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 글로벌 음악 데이터 기업 루미네이트가 올해 2분기 미국 음악 소비자를 대상으로 실시한 조사에서 방탄소년단의 미국 내 인지도는 42%에 이르렀다. 특히 호감도는 46%를 기록했다.루미네이트가 조사한 전체 아티스트 평균 인지도가 24%인 것과 비교하면 BTS의 수치는 평균보다 18%포인트 높은 것이다. 특히 BTS에 대한 호감도는 2021년 첫 조사 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 첫 조사(34%) 결과 대비 12%포인트 높았다.빅히트 뮤직은 “루미네이트의 이번 조사 결과는 방탄소년단이 미국에서 높은 인지도와 호감도를 바탕으로 팬덤을 넘어 폭넓은 대중적 기반을 구축했음을 보여준다”고 밝혔다.