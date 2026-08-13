민족문제연구소 “하영 증조부, 친일은 ‘팩트’…이토 히로부미 추모준비위까지”

안상호, 친일인명사전 미등재

“적극성·반복성 떨어져…친일은 확인”

심용환 “과거사 단정 어려워” 재차 반박

이미지 확대 배우 하영이 5일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘이런 엿같은 사랑’ 제작발표회에서 발언하고 있다. 2026.8.5 연합뉴스(넷플릭스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 배우 하영이 5일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘이런 엿같은 사랑’ 제작발표회에서 발언하고 있다. 2026.8.5 연합뉴스(넷플릭스 제공)

이미지 확대 증조부의 ‘친일 의혹’이 제기된 배우 하영(왼쪽)이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 자필 편지를 통해 “후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다. 자료 : 뉴스1·하영 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 증조부의 ‘친일 의혹’이 제기된 배우 하영(왼쪽)이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 자필 편지를 통해 “후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다. 자료 : 뉴스1·하영 인스타그램

세줄 요약 민족문제연구소는 배우 하영의 증조부 안상호에 대해 친일인명사전에는 오르지 않았지만 친일 행적은 사실이라고 밝혔다. 이토 히로부미 추모준비위 참여와 경성부협의회, 동민회 활동을 근거로 들었고, 학계는 단정 대신 추가 연구가 필요하다고 봤다. 민족문제연구소, 안상호 친일 행적 사실로 확인

이토 추모준비위·경성부협의회·동민회 참여 거론

학계, 단정 대신 추가 연구와 검토 필요 지적

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배우 하영(본명 안하영·33)이 증조부 안상호(1872~1927)의 ‘친일 의혹’에 대해 공식 사과한 가운데, ‘친일인명사전’을 발간한 민족문제연구소가 안상호에 대해 “명단에는 등재되지 않았지만 친일 행적은 팩트”라고 밝혔다.방학진 민족문제연구소 사무처장은 13일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 안상호가 친일인명사전에 등재되지 않은 것에 대해 “객관적 사실, 1차 사료만 가지고 사전에 인물을 등재했는데, 안상호의 경우 우리의 기준에 미달된 게 아닌가 싶다”며 이같이 밝혔다.방 처장은 그러면서도 안상호의 친일 행적에 대해 “1909년 안중근 의사가 이토 히로부미 당시 일본 내각총리대신을 척결한 뒤 경성(서울)에서 일제가 이토 히로부미 추모대회를 열었는데, 추모준비위원회에 안상호의 이름이 올라 있다”고 설명했다.또한 당시 서울시의회 격으로 일본 총독 자문기구인 경성부협의회에도 안상호가 있었으며, 내선융화 등을 목적으로 하는 ‘동민회’에도 참여한 것이 안상호의 친일 행적이라고 그는 덧붙였다.그는 “당시 활동했던 친일 반민족 행위자에 비해 적극성과 반복성이 떨어져, (친일인명사전의) 수록 기준에는 맞지 않아 등재하지 않았다”면서도 친일 행적의 사실은 확인했다고 설명했다.그러면서 증조부의 친일 의혹이 하영에 대한 비난으로 이어져 공개 사과에 이르게 된 상황에 대해 방 처장은 “과한 것은 아니다”라면서도 “개인에게만 초점이 맞춰지는 것은 도움이 되지 않으며, 왜 이렇게 됐는지에 대한 구체적인 맥락을 살펴야 한다”고 강조했다.반면 안상호에 대해 “친일 부역 행위가 명확히 밝혀지지 않은 상태에서 특정 단체 참여 사실만으로 친일파로 규정하는 것은 위험하다”는 입장을 밝혔던 역사학자 심용환 심용환역사N교육연구소 소장은 이날도 재차 “과거사를 쉽게 단정하기 어렵다”고 말했다.심 소장은 이날 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글을 통해 “대정친목회는 친일 단체가 맞고 역사 연구자에게는 매우 익숙한 단체”라면서도, 이 단체를 다룬 논문에 서술된 안상호의 행적을 들여다보면 ‘친일’이라고 규정하기 모호한 측면이 있다고 설명했다.그는 “관련 논문에서 안상호는 1916년 11월 평의원 21명 중 한 명으로 등록돼 있고 이후 명단에서는 사라진다”면서 “고종의 전의 출신으로 안상호 진찰소를 운영한다고만 설명돼 있는 것이 전부”라고 강조했다.또한 안상호가 근대 의료기관 형성에 미친 긍정적인 영향과 전염병이 만연했던 시기에 했던 의료 봉사 활동 등에 대한 서술도 담겨 있는 한편, 일본인과의 국제결혼과 이후 매일신보에 보도된 내용 등으로 한국인에게 미움을 받게 됐다고도 덧붙였다.심 소장은 “여러 각도로 추정해 본 결과 그는 식민지 지배에 순응했고, 근대 의료 보급에 있어서는 적극적이었지만 나머지 영역에서는 적당히 일제와 결탁하면서 영화를 누렸던 것으로 보인다”면서도 “대정친목회 관련 연구에 있어서 그의 친일 활동이 초기 친목 단체 가입 사실과 보다 면밀한 검토가 필요한 인생 말년의 단편적인 기록밖에 없다”고 지적했다.이어 “제가 이를 두고 (친일파라고) 단정한다면, 그것은 시류에 영합해 대중적인 호감을 사는 데에는 도움이 될 수는 있겠지만 학문적으로는 결코 옳지 못한 행동”이라고 강조했다.심 소장은 안상호를 친일파로 단정하기 위해서는 ▲대정친목회 명단에 들어갔다는 사실만으로 친일파로 규정해야 하는지 ▲안상호가 역사적 단죄를 받을 만한 죄를 지었는지 등에 대한 확인이 필요하다고 설명했다.그러면서 “학자들의 추가적인 연구와 관련 전문가들의 합의, 그 결과에 대한 국민적인 소통으로 결정돼야 할 사항”이라고 덧붙였다.앞서 하영은 전날 자신의 SNS에 올린 글을 통해 “증조부 안상호의 과거 행적을 접하며 가족의 역사를 무거운 마음으로 돌아보게 됐다”며 “부끄럽게도 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내왔다”고 설명했다.이어 “이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일 행적을 알게 됐다”면서 “일제강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다”라고 말했다.