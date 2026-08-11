“10년 전 ‘삼전닉스’에 1억” 새집 장만한 소유…‘하닉 270층’에 갇힌 미자

‘삼전닉스’ 급등락에 울고 웃는 연예인

소유 “10년 묵힌 수익금으로 새 집 마련”

홍진경 “비쌀 때 사서 사자마자 급락”

이미지 확대 가수 소유가 10년 전 삼성전자와 SK하이닉스에 1억원을 투자해 거둔 수익금으로 최근 새집을 마련했다. 자료 : 소유 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 가수 소유가 10년 전 삼성전자와 SK하이닉스에 1억원을 투자해 거둔 수익금으로 최근 새집을 마련했다. 자료 : 소유 유튜브

이미지 확대 방송인 홍진경이 경제 콘텐츠 크리에이터 최고민수의 추천을 받아 ‘삼전닉스’에 투자했다 손실을 보고 있다고 토로했다. 자료 : 유튜브 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 닫기 이미지 확대 보기 방송인 홍진경이 경제 콘텐츠 크리에이터 최고민수의 추천을 받아 ‘삼전닉스’에 투자했다 손실을 보고 있다고 토로했다. 자료 : 유튜브 ‘공부왕찐천재 홍진경’

이미지 확대 방송인 미자·김원훈. 유튜브 채널 ‘미자네 주막’·넷플릭스 ‘개미 김원훈: 주식의 세계’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 방송인 미자·김원훈. 유튜브 채널 ‘미자네 주막’·넷플릭스 ‘개미 김원훈: 주식의 세계’ 캡처

세줄 요약 씨스타 출신 소유가 10년 전 삼성전자와 SK하이닉스에 넣은 1억원 투자 수익으로 최근 새 집을 마련했다. 편백나무 사우나와 홈트 공간까지 갖춘 집도 공개했다. 반면 홍진경, 미자, 김원훈은 급등장 추격매수 뒤 손실을 호소했다. 소유, 10년 전 삼전닉스 투자 수익으로 새 집 마련

편백 사우나·홈트 공간 갖춘 새 보금자리 공개

홍진경·미자·김원훈, 추격매수 뒤 손실 호소

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10년 전 ‘삼전닉스’에 1억원을 투자한 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 주식 수익금으로 마련한 새 집을 공개했다. 반면 고점에 ‘삼전닉스’에 진입한 뒤 손실을 본 연예인들의 사연도 이어지고 있다.11일 가요계에 따르면 소유는 전날 자신의 유튜브 채널을 통해 최근 이사한 새 집을 공개했다.평소 주식과 펀드 등 자산관리를 꾸준히 해온 것으로 알려진 소유는 지난 5월 한 유튜브 채널에 출연해 10년 전 삼성전자와 SK하이닉스에 1억원을 투자했고, 수익금으로 집을 마련했다고 밝혔다.2016년 삼성전자 주가는 2016년 2만 3000원대에서 3만 6000원대 사이를 오갔으며, SK하이닉스 주가는 2만 6000원에서 4만 6000원 사이를 오갔다.소유는 두 종목 각각의 매수 금액 등은 밝히지 않았다. 이날 기준 삼성전자는 2016년 대비 530% 이상, SK하이닉스는 5300% 이상 오른 상태다.그는 자신의 집을 인테리어하며 편백나무 사우나와 각종 운동기구를 갖춘 홈트레이닝 공간을 설치했다. 그는 “집에서 운동을 하거나 아침에 부기가 있을 때 사우나를 이용한다”고 설명했다.‘삼전닉스’에 장기 투자해 큰 수익을 낸 소유와 반대로, 급등장에 뛰어들었다 급락장이 덮치며 손실을 본 연예인들도 적지 않다.방송인 홍진경은 경제 콘텐츠 크리에이터 최고민수(박민수)의 추천을 받아 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 매수했는데, 이후 급락장을 맞이했다.이에 홍진경은 지난 6일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 최고민수를 만나 “선생님이 사라고 해서 샀는데 계속 빠진다. 왜 비쌀 때 사라고 했나”고 하소연했다.코미디언 미자는 ‘하이닉스 270층’에 갇힌 상태다. 미자는 지난 6월 18일 자신의 소셜미디어(SNS)에 SK하이닉스가 장중 270만원을 터치한 화면과 함께 “방금 SK하이닉스 들어갔다. 이번에도 잃으면 내 인생 주식은 없다”고 밝혔다.이후 25일 종가 기준 290만원을 돌파했던 SK하이닉스는 상승 곡선이 꺾인 뒤 곤두박질쳤다. 미자는 최근 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 “주식 폭싹 망했다더니 어떻게 됐나”는 아버지 장광의 말에 “지금 털면 죽는다”고 답해 네티즌의 공감을 샀다.‘주식 초보’ 개그맨 김원훈도 코스피가 9000을 돌파할 때 주식에 뛰어든 뒤 손실을 봤다.주식 투자를 한 번도 해보지 않았다는 김원훈은 최근 공개된 넷플릭스 ‘개미 김원훈: 주식의 세계’를 통해 주식에 발을 들였다.처음 3000만원을 투입해 ‘단타’로 수익을 낸 김원훈은 이후 시드를 늘렸다가 하락장을 맞았고, 밑도 끝도 없는 ‘물타기’를 하다 투자금은 1억 8000만원까지 불었다. 손실도 2400만원으로 늘었다.김원훈은 “물타기를 너무 많이 했다. 거의 워터밤 갔다 왔다”며 “삶이 피폐해지고 체중이 2㎏ 빠졌다. 식욕도 의욕도 없다. 어딜 다녀도 좀비처럼 다니게 된다”고 토로했다.