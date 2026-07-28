하이브, 분기 매출 첫 1조 돌파…BTS 컴백 효과 톡톡

전년 동기 대비 매출 105.5% 상승

이미지 확대 하이브는 올해 2분기 영업이익이 1709억원으로 지난해 동기보다 159.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다. 매출은 1조 4500억원으로 작년 동기 대비 105.5% 증가했다. 사진은 이날 서울 용산구 하이브 사옥. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 하이브는 올해 2분기 영업이익이 1709억원으로 지난해 동기보다 159.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다. 매출은 1조 4500억원으로 작년 동기 대비 105.5% 증가했다. 사진은 이날 서울 용산구 하이브 사옥. 연합뉴스

세줄 요약 하이브가 BTS 컴백과 대규모 월드투어 흥행에 힘입어 2분기 매출 1조4500억원, 영업이익 1709억원을 기록했다. 분기 매출이 처음 1조원을 넘었고, 공연·음반·MD 매출이 모두 크게 늘며 상반기 누적 매출도 2조원을 돌파했다. BTS 컴백·월드투어 흥행, 분기 매출 1조 돌파

2분기 매출 1조4500억원, 영업이익 1709억원

공연·음반·MD 동반 성장, 상반기 2조 돌파

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하이브가 방탄소년단의 컴백과 월드투어 흥행에 힘입어 창사 이래 최대 분기 실적을 달성했다. 분기 매출이 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.하이브는 올해 연결 기준 2분기 매출이 지난해 동기 대비 105.5% 늘어난 1조 4500억원, 순이익은 613% 증가한 1098억원을 기록했다고 28일 공시했다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 159.3% 증가한 1709억원으로 잠정 집계됐다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대치로 상반기 누적 매출도 처음으로 2조원을 돌파했다.BTS의 정규 5집 ‘아리랑’과 지난 4월 시작한 대규모 월드투어가 직접 참여형 매출을 크게 끌어올렸다. 2분기 공연 매출은 6477억원, 음반·음원 매출은 3268억원을 기록했다. 월드투어 흥행과 연동된 기획상품(MD) 및 라이선싱 부문 매출도 지난해 같은 기간보다 103.1% 늘어난 3106억원으로 사상 최대치를 달성했다.멀티 레이블 소속 아티스트들의 활약도 실적 다변화를 이끌었다. 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 앤팀, 보이넥스트도어, 투어스, 코르티스 등 7팀이 상반기 써클차트 기준 밀리언셀러(100만장 이상 판매)를 달성했다. 코르티스의 두 장의 미니앨범은 누적 525만장 이상 판매를 기록하는 등 음원·음반에서 성장세를 이어가고 있다.아티스트 활동 확대는 팬 커뮤니티 플랫폼 ‘위버스’의 활성화로 이어졌다. 2분기 위버스의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 1443만명으로 집계돼 전 분기에 이어 다시 한번 최고 기록을 경신했다.하이브 측은 “대한민국 문화산업의 핵심 수출 인프라로 기능하는 기업임을 입증했다”며 “확장과 성장 전략을 지속 추진할 것”이라고 밝혔다.