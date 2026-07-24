‘낭만에 대하여’ 최백호, 50주년 기념앨범 ‘박수’ 발표

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‘낭만에 대하여’ 최백호, 50주년 기념앨범 ‘박수’ 발표

오경진 기자
오경진 기자
입력 2026-07-24 15:20
수정 2026-07-24 15:20
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  • 데뷔 50주년 기념 앨범 ‘박수’ 발표
  • 더블 타이틀곡 ‘박수’·‘여광’ 수록
  • 대표곡 재해석으로 음악 여정 회고
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가수 최백호. CJ ENM 제공
가수 최백호. CJ ENM 제공


가수 최백호가 24일 오후 6시 50주년 기념 앨범 ‘박수’를 발표한다고 CJ ENM이 밝혔다.

‘박수’는 ‘낭만가객’으로 불리는 최백호의 데뷔부터 현재까지 시간을 회고하는 앨범이다.

더블 타이틀곡인 신곡 ‘박수’와 ‘여광’을 포함해 50주년을 기념해 재해석한 ‘낭만에 대하여’와 ‘첫사랑이었지’, ‘깡술’, ‘다만, 노래한다’ 등 8곡이 실린다.

신보 제작에는 CJ ENM ‘오펜 뮤직’이 참여했다. ‘오펜 뮤직’은 신진 작곡가를 발굴 및 육성하며 국내외 음악 산업과 연결하는 플랫폼 역할을 하고 있다. 최백호는 ‘오펜 뮤직’의 대표 멘토로 활동하고 있다.

1976년 데뷔한 최백호는 ‘낭만에 대하여’, ‘입영 전야’, ‘보고 싶은 얼굴’ 등의 히트곡으로 사랑받은 가수다.
오경진 기자
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