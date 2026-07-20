‘성추행 누명’ 4년여만에 벗은 ‘TV동물농장’ 훈련사 “가족 떳떳하길”

2023년 강제추행 등 피소

‘TV동물농장’ 하차…1·2심 무죄

이미지 확대 이찬종 이삭애견훈련소 소장이 자신의 유튜브 채널을 통해 강제추행 등 혐의 항소심에서 무죄를 선고받은 사실을 알렸다. 자료 : 유튜브 ‘동물농장 아저씨 이찬종x한재웅의 재끼찬’ 닫기 이미지 확대 보기 이찬종 이삭애견훈련소 소장이 자신의 유튜브 채널을 통해 강제추행 등 혐의 항소심에서 무죄를 선고받은 사실을 알렸다. 자료 : 유튜브 ‘동물농장 아저씨 이찬종x한재웅의 재끼찬’

세줄 요약 반려견 훈련사 이찬종 소장이 강제추행·성희롱 혐의로 재판에 넘겨져 방송에서 하차한 지 4년 5개월 만에 항소심에서도 무죄를 선고받았다. 그는 가족이 떳떳하게 살길 바랐다며 억울함을 풀게 돼 홀가분하다고 했다. 강제추행·성희롱 혐의 항소심 무죄 선고

TV동물농장 하차 뒤 4년 5개월 만의 결론

가족 믿음 속 억울함 풀고 홀가분한 심경

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강제추행 등 혐의로 재판에 넘겨져 SBS ‘TV동물농장’ 등 방송 프로그램에서 하차한 반려견 훈련사 이찬종 이삭애견훈련소 소장이 항소심에서 무죄를 선고받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.이 소장은 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘동물농장 아저씨 이찬종x한재웅의 재끼찬’을 통해 “항소심 재판부가 검사의 항소를 기각해 무죄를 선고받았다”라고 밝혔다.이 소장은 2023년 1월 후배 반려견 훈련사 A씨로부터 강제추행 및 성희롱 혐의로 피소됐다.당시 A씨는 “2021년 중순부터 2022년 초까지 8개월간 지방 촬영장 등에서 이 소장으로부터 성희롱과 강제추행을 당했다”고 주장했다.이 소장은 “일부 오해받을 수 있는 대화를 한 것은 사실이나 A씨에 대해 어떠한 신체 접촉이나 성추행을 한 사실이 없다”고 반박했다. 이어 A씨를 무고 혐의로 맞고소했다.이 소장은 사건이 불거진 뒤 TV동물농장에서 하차했다. 경찰은 A씨가 제기한 7건의 혐의 중 6건에 대해 혐의가 있다고 판단하고 사건을 수원지검으로 넘겼다.이 소장은 이후 방송 활동을 중단하고 자신의 유튜브 채널에서 유기견 및 번식견 구조 및 치료와 행동 교정, 입양 등의 활동을 해왔다.그간 자신의 재판 소식을 알리지 않았던 이 소장은 이날 공개한 영상을 통해 1심에 이어 2심에서도 무죄를 선고받은 사실을 밝혔다.이 소장은 항소심 선고공판을 기다리며 “4년 반 동안 이어온 싸움이 끝나는 날”이라며 “내 억울함을 푸는 첫 번째 목적은 가족들이 떳떳하게 살기 바라는 마음”이라고 말했다.이어 선고공판을 마친 뒤 홀가분한 표정으로 법원을 나서며 “2심에서도 6개 혐의 모두 무죄를 선고받았다”면서 “4년 5개월 동안 많이 고생했는데 지금 홀가분하다”라고 말했다.이 소장은 법원 밖에서 기다리던 아내와 딸을 만나 부둥켜안았다. 아내는 “우리는 (당신을) 의심했던 적이 없었다”라며 눈시울을 붉혔다.이 소장은 “만약 (진실을) 밝히지 못했다면 진짜 살아가기 힘들었을 것”이라며 “다행히 가족이 날 믿어줬다. 가족이 있어 어려움을 헤쳐 나갈 수 있었다”며 가족에 대한 고마움을 표했다.