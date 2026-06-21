통장에 얼마 있길래…전원주 “은행 가면 줄 안 서, 지점장이 마중 나와”

세줄 요약 전원주가 방송에서 은행에 가면 지점장이 마중 나온다며 VIP 대접을 받는다고 말했다. 그는 편의점 커피우유를 나눠 마실 만큼 절약을 실천하고, 헌 돈을 다려 100장씩 묶어 은행에 맡긴다고 밝혔다. 과거 주식 투자 수익도 공개했다. 은행 방문 시 지점장 마중 받는 VIP 자랑

편의점 커피우유 나눠 마시는 절약 습관

헌 돈 다려 100장씩 묶는 재테크 습관

이미지 확대 배우 전원주가 은행에서 지점장이 마중나오는 자산 규모에 대해 언급했다. MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 배우 전원주가 은행에서 지점장이 마중나오는 자산 규모에 대해 언급했다. MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 캡처

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배우 전원주가 은행을 방문하면 지점장이 마중 나오는 VIP라고 자랑했다.지난 20일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에는 ‘피 같은 돈 내가 지킨다’라는 주제로 전원주, 노사연, 이가돈, 현영, 빽가 등이 출연했다.이날 사회자 김용만은 “아끼는 거 하면 이분이다”라며 전원주를 ‘절약의 아이콘’으로 소개했다. 동치미의 ‘안방마님’ 이현이도 “놀라운 소식을 들었다”며 “‘동치미’ 촬영이 700회가 넘었는데 처음으로 대기실 불을 다 끄고 오셨다고 한다”고 했다.김용만은 “더 놀라운 건 제작진 사전 미팅을 편의점에서 커피우유를 마시면서 했다고 한다”며 “제작진도 편의점에서는 회의를 처음 해봤다고 하더라”고 말했다.이에 전원주는 “편의점에서 커피우유를 2개를 사면 1개를 더 준다. 4000원 주고 셋이 잘 먹었다”고 인정했다.그는 “이북에서 초등학교 5학년 때 피란 왔다”고 고백했다. 이어 “어머니가 시장에서 떡을 파셔서 그때부터 돈에 관한 걸 알았다”라며 “지금도 돈을 벌면 벌벌 떤다. 헌 돈을 다려서 100장 단위로 묶어서 은행으로 간다”고 말했다.그러면서 “은행에 가면 지점장이 나와서 인사하고 귀빈실로 모신다. 그 맛에 간다. 난 줄 서 본 적 없다”고 자랑했다. 이에 노사연은 “30억원 정도 있냐”고 물었다. 전원주는 “수십억원이 있긴 해야 한다”며 고개를 끄덕였다.연예계 재테크 고수로 꼽히는 전원주는 최근 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 자신의 주식 투자 경험담을 공개했다. 그는 15년 전 SK하이닉스 주식을 주당 2만원대에 매수했으며, 현재까지 누적 수익률이 약 600%에 이른다고 밝혔다.